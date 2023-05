Rapina un postino dell’auto e corre a comprarsi la droga: la polizia lo arresta a Tradate

Ha colto la palla al balzo senza calcolare gli enormi guai nei quali si era messo, e senza pensare che in un attimo la polizia di Stato, setacciando i “varchi“ sotto i quali l’auto delle Poste Italiane rapinata con uno spintone in via dei Mille a Varese era passata. E così un uomo di 51 anni con precedenti, tossicodipendente, è stato fermato giovedì in mattinata a Pianbosco di Tradate, zona di spaccio.

Di seguito i fatti ricostruiti dalla polizia: verso le ore 12.00 di giovedì un giovane portalettere mentre effettuava una consegna di corrispondenza a Varese in via dei Mille, è stato spinto con forza da un uomo il quale, notando che le chiavi dell’autovettura di servizio erano cadute a terra, repentinamente, le ha recuperate per poi salire sull’autovettura delle Poste, riuscendo a dileguarsi nonostante il tentativo di inseguimento a piedi attuato dal postino.

Gli equipaggi della Polizia presenti sul territorio, in considerazione della segnalazione del passaggio del veicolo in questione a Vedano Olona con direzione Castiglione Olona e grazie alla descrizione dell’autore della rapina corrispondente a quella di un noto pregiudicato tossicodipendente, si sono diretti nella zona del Parco Pineta, notoriamente luogo di spaccio.

Infatti, dopo circa mezz’ora, due equipaggi della Squadra Volante della Questura hanno notato l’auto delle Poste che procedeva di fronte a loro nella zona boschiva; hanno quindi intimato l’alt con i sistemi in dotazione, ma il conducente del veicolo ha cercato di dileguarsi dribblando la prima autovettura della Polizia e urtando la portiera di un’altra volante venendo, infine, bloccato dagli agenti.

Nelle tasche dei pantaloni l’uomo aveva ancora il denaro rubato dal portafogli del portalettere e lasciato nell’auto nella quale vi erano alcuni pacchi postali aperti al cui interno erano contenuti capi di abbigliamento e profumi di prestigiose marche.

Il cinquantunenne è stato quindi tratto in arresto ed associato al carcere di Varese, mentre l’auto delle Poste è stata restituita all’azienda.