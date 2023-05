Scalette e passerelle, gli accessori per navigare con sicurezza e comfort

Passerelle e scalette sono considerati accessori fondamentali per ogni imbarcazione, poiché consentono sia di salire a bordo e scendere con la massima sicurezza, sia di navigare e vivere l’esperienza del mare con il massimo comfort.

Naturalmente, per chi possiede un’imbarcazione di lusso, quale può essere un superyacht o un fuoribordo, la presenza di questi indispensabili accessori deve comunque rispettare l’eleganza e il prestigio del design. Le scalette per barche e le passerelle progettate e realizzate da Opacmare, sono concepite proprio per rispondere ai requisiti di stabilità, efficienza e sicurezza, senza ovviamente tralasciare l’aspetto dell’estetica e dello stile.

Realizzate in materiali pregiati ed estremamente resistenti, come il legno di teak e l’acciaio inox, le scalette e le passerelle d’imbarco realizzate da Opacmare sono disponibili in una vasta gamma di modelli, che consente ad ognuno di trovare l’accessorio ideale per la propria imbarcazione, con la possibilità di personalizzare il modello scelto in maniera tale che si adatti perfettamente alle proprie esigenze e preferenze.

Opacmare è una storica azienda italiana attiva dal 1995 nel settore della componentistica per yachts e imbarcazioni di lusso. La ricerca di tecnologie innovative, l’utilizzo di materiali di qualità, gli elevata standard di produzione e lo studio accurato del design hanno consentito ad Opacmare di raggiungere una posizione leader sul mercato internazionale.

Oggi Opacmare è un vero punto di riferimento per tutti coloro che hanno la passione per la navigazione e desiderano vivere intensamente l’esperienza del mare. L’azienda si rivolge ai privati, appassionati di navigazione e proprietari di superyachts e barche di lusso, così come ai cantieri navali e alle imprese che si occupano di manutenzione di imbarcazioni e yachts.

Soluzioni su misura per ogni tipo di imbarcazione

Che si tratti di uno yacht, di una barca a motore o di un fuoribordo, non importa: l’ampio assortimento di passerelle, scalette e accessori proposto da Opacmare offre la soluzione ideale a tutti i naviganti, sempre con la garanzia della massima qualità e della sicurezza.

La tecnologia produttiva applicata dall’azienda è in continua evoluzione, per offrire dispositivi sempre più pratici e leggeri, con un’attenzione particolare per lo stile, elemento indispensabile per chi possiede una barca di lusso.

Opacmare propone passerelle e scalette dotate di sistema di apertura automatica, idraulica o elettrica, resistenti e dalle elevate prestazioni.

In un’imbarcazione, gli accessori di questo tipo rappresentano un elemento indispensabile per offrire sempre la massima sicurezza durante la salita a bordo e lo sbarco anche a coloro che non sono abituati a navigare così come a bambini e persone anziane.

Passerelle a scomparsa e sistemi con meccanismo idraulico

Scalette e passerelle sono disponibili in numerosi modelli, comprese le versioni telescopiche, a scomparsa e dotate di meccanismi idraulici. È inoltre possibile realizzare modelli su misura, personalizzati e adattati alle specifiche esigenze, sempre con il massimo riguardo per gli standard di qualità e la sicurezza.

Per le imbarcazioni più piccole, sono disponibili accessori leggeri e di dimensioni ideali, per rendere l’imbarcazione sicura e confortevole evitando un ingombro eccessivo.

Per chi desidera un accessorio particolarmente performante, sono disponibili le passerelle rotanti a scomparsa: si tratta di un modello che coniuga perfettamente l’eleganza del design con la funzionalità, permettendo ai passeggeri di salire e scendere dall’imbarcazione con estrema facilità.

Le passerelle rotanti sono realizzate con il sistema a scomparsa, che riduce al minimo l’ingombro e permette di ottimizzare lo spazio, e sono dotate di meccanismo rotante, che consente ai passeggeri di salire a bordo lateralmente, grazie ad una rotazione fino a 180°. La possibilità di scegliere passerelle rotanti anche a tre o quattro sezioni, consente di adattare il dispositivo anche a superyacht e barche di grandi dimensioni.

Realizzate con acciaio inox e camminamento in legno di teak, le passerelle a scomparsa rotanti sono inoltre dotate di sistema telecomandato, rappresentano un elemento utile e versatile e aggiungono un tocco di originalità e di classe anche ad un’imbarcazione dal design particolarmente elegante.

Per chi desidera un accessorio utilizzabile in diverse situazioni, la soluzione ideale è quella di scegliere una passerella multifunzione. Si tratta in questo caso di un accessorio che può svolgere la funzione sia di passerella che di rampa, favorendo uno sbarco sicuro per i bagnanti anche in presenza di pendenze accentuate.