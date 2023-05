Spacciatore arrestato nei boschi di Cunardo

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio nei boschi dell’alto Varesotto per cui, da circa un mese, sono attivamente impegnati i baschi rossi delle Squadre Cacciatori a supporto dell’Arma Territoriale.

Nel tardo pomeriggio del 28 aprile, tra la fitta vegetazione di un’area impervia, questa volta nel comune di Cunardo, è stato individuato un nuovo e importante bivacco di spaccio con tutto l’occorrente per misurare e confezionare, a ciclo continuo, le piccole dosi da cedere repentinamente a bordo strada con le fulminee apparizioni dei cosiddetti “cavallini” della droga, oltre a 5 cinque telefoni cellulari che, anche dopo il sequestro, hanno continuato a squillare per reclamare lo stupefacente.

A seguito delle osservazioni e delle successive operazioni di infiltrazione e pattugliamento dei baschi rossi, coordinati dalla Compagnia di Luino, è stato contestualmente possibile cogliere in flagranza di reato un nuovo pusher, un venticinquenne marocchino irregolare sul territorio nazionale, che, alla vista degli uomini in mimetica col basco rosso, si è dato alla precipitosa, per quanto inutile, fuga nel tentativo di sfuggire al controllo, sfociato poi in arresto.

La posizione del giovane sarà come sempre valutata e giudicata dall’autorità giudiziaria di Varese a cui è stato messo a disposizione presso il carcere di Varese. Nel contesto delle attività sono stati sequestrati anche 300 grammi circa di sostanze stupefacenti tra eroina, cocaina e hashish, oltre a quasi 3mila euro in contanti, in valuta di piccolo e medio taglio, tutto debitamente repertato e sequestrato nelle forme previste. Come sempre, i carabinieri, anche col contributo di volontari ed enti locali, hanno poi provveduto a far rimuovere tutto il materiale logistico rinvenuto, bonificando completamente l’area.