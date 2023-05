Torna la fiera dell’asparago a Cantello: il programma della prima settimana

Primo fine settimana dal 19 al 21 per la fiera dell’asparago di Cantello, giunta ormai all’81esima edizione

La fiera apre alle 18.30 di venerdì 19 maggio, e dalle 19 c’è la prima apertura del ristorante: nella prima serata verrà servito il risotto con gli asparagi, lasagne con gli asparagi, il pollo al cestello, tomino e verdure, salamelle e un “piatto baby” con wurstel e patatine. Alle 22 musica live con i Motoroll (History of rock).

Sabato 20 maggio apertura del ristorante alle 19c, con prenotazione obbligatoria al primo tutno per gruppi di oltre 8 persone: il menu è risotto con punte d’asparagi, asparagi cantellesi alla bismark (Cioè con uovo fritto, burro e formaggio), grigliata mista, panino con la salamella e “piatto baby” con wurstel e patatine. Alle 22 musica live con gli Error 404 (band rock)

Domenica 21 maggio la festa comincia di mattina, con la possibilità dalle 9.30 alle 12 di visitare la chiesa romanica di Madonna in Campagna che risale al dodicesimo secolo. Alle 11, al palatenda esposizione dei migliori mazzi di asparagi ccantellesi, con presentazione dei produttori e consegna dei riconoscimenti. Premiazione del miglior disegno realizzato per la copertina del libretto della fiera, concorso dedicato alle classi quarte della scuola primaria di Cantello.

Alle 12 è prevista l’apertura del ristorante, con prenotazione obbligatoria al primo turno: il menu è risotto con punte di asparagi, asparagi cantellesi alla bismark, grigliata mista, panino con la salamella e “piatto baby” con wurstel e patatine.

Dalle 15 si gioca a giochi da tavolo: in legno, e con un operatore sempre a disposizione e alle 16 letture animate con laboratorio sull’ambiente, promosso da Legambiente e Libro Aperto.

Alle 19 riapre il ristorante, con prenotazione obbligatoria al primo turno: il menu è risotto con punte di asparagi, asparagi cantellesi alla bismark, grigliata mista, panino con la salamella e “piatto baby” con wurstel e patatine. Dalle 29 musica con i Karman’s e delle band di giovani debuttanti.

La prenotazione è obbligatoria solo sul primo dei due turni previsti per la cucina – che a pranzo sono 12 e 13.30 e alla cena sono 19 e 20.30 – e solo per gruppi di 8 persone o più. Si prenota via whatsapp al 328.6028998 comnunicando il nome e il numero delle persone. Il tavolo rimarrà riservato fino ad un ritardo massimo di 15 minuti.