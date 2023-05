“Tra ville e giardini” a Varese, il programma del decennale

Non sarà un appuntamento comune, quello del 16 giugno a Varese, perché la Tra Ville e Giardini festeggerà il suo primo decennale, primo di tanti altri sperano gli appassionati e tutta la cittadinanza. Una gara nella quale l’Asd Runner Varese ha sempre messo passione e impegno, vedendola crescere sotto le proprie mani, con un numero di partecipanti sempre crescente.

Merito anche della formula di gara, che abbina alla prova competitiva di 11,850 km quella riservata ai semplici appassionati e camminatori, magari anche accompagnati dagli amici a quattro zampe, lungo 7,840 km. Non mancherà neanche lo spazio per i più piccoli, per un primo approccio con la corsa e per tutti alla fine appuntamento al bancone gastronomico per cenare in compagnia.

La gara infatti mantiene la sua versione di kermesse serale, con partenza della gara alle 20:00 e dei non competitivi 5 minuti dopo, mentre il minigiro per bambini scatterà alle 19:45 e sarà un gustoso antipasto alla corsa agonistica. Il tracciato come sempre tocca i luoghi principali della città dandone soprattutto un’immagine estremamente “green”, attraverso i Giardini Estensi ma anche il fascino delle due sue ville più rappresentative, Villa Panza e Villa Ponti. Le iscrizioni alla gara si sono aperte il 1° maggio e chiuderanno nella giornata di vigilia della corsa, al costo di 13 euro. Va ricordato a chi vorrà provvedere sul posto che saranno disponibili solamente 30 pettorali, al prezzo di 15 euro. Per la non competitiva il costo è di 8 euro online (10 euro con gadget fino a esaurimento scorte), oppure 10 euro in loco il giorno della gara, per un massimo di 400 iscritti. L’appuntamento è ai Giardini Estensi, per una serata da vivere in canottiera, calzoncini e scarpe da corsa.

Per informazioni: Asd Runner Varese, www.runnervarese.com