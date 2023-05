Un riconoscimento a chi si è distinto nella Pandemia, da parte di Croce Rossa

Mercoledì 31 Maggio si terrà presso Sala Matrimoni a palazzo Estense la cerimonia de “Il Tempo della Gentilezza” durante la quale il Presidente del Comitato CRI di Varese, Angelo Michele Bianchi, insieme al Prefetto Salvatore Pasquariello e al Sindaco di Varese Davide Galimberti, consegneranno le benemerenze CRI e medaglie di bronzo alle istituzioni che si sono distinte nelle critiche e delicate fasi di soccorso durante la pandemia da Covid19, in modo particolare Comune di Varese, Comune di Gazzada Schianno, Gruppo Alpini Varese e Gruppo alpini Malnate.

Per il Comitato di Varese riceveranno la medaglia di bronzo i membri del Consiglio Direttivo e i delegati di obiettivo che nel periodo della pandemia si sono distinti per impegno nell’organizzare in tempi rapidi la veloce macchina dell’assistenza.

«In questi anni terribili che ci stiamo lasciando alle spalle, nessuno è stato lasciato solo, ogni richiesta di aiuto ha ricevuto risposta e anche il nostro Comitato, con tutti gli instancabili volontari e dipendenti, ha contribuito a rimanere adeso al territorio e vicino a tutti coloro che avevano bisogno di sostegno: famiglie, anziani, giovani – Ha commentato Angelo Michele Bianchi – Siamo onorati di fare parte di coloro che riceveranno questo importante simbolo di riconoscenza, le benemerenze, che stimola e rinnova l’impegno e il richiamo quotidiano alle numerose attività di soccorso».