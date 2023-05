Una vecchia Fiat 500 diventa una consolle ambulante per deejay

La nuova 500dj, pronta ad affrontare un’estate di grande musica rock, è nata l’anno scorso da un’idea di Simone De Gregorio e Enrico Grandi in una di quelle serate in cui si fantastica un po’. Una vecchia 500 in versione consolle da dj per un tocco in più a serate musicali in riva al lago, in paesi e città delle province lombarde e piemontesi.

Enrico Grandi, conosciuto come Henry, con le auto ci sa fare. Fra le varie “creazioni” ha riprodotto la Dune Buggy come quella del film “Altrimenti ci arrabbiamo“: la persona giusta per un’idea un po’ matta. Simone Di Gregorio è ballerino. Con la sorella Alessia forma dal 1989 un’affermata coppia di ballerini boogie, introducendo nel 1993 il rock’n’roll acrobatico. Nella categoria vincono diversi titoli, e nel 1996 il campionato assoluto italiano.

Nel 1999 a Montélimar vincono il match Italia-Francia. Affrontano l’ultima competizione nel 2002 in WRRC, campionato del Mondo a Lione. Numerose le esperienze televisive su Ra1, Rai 2, Rai 3 e Canale 5. Con Alberto Tovaglia e Max Cavallari dei Fichi D’India nel 2013 hanno partecipato al tour teatrale “La Cabalera”, e con gli Swinguys nel 2015 si sono esibiti all’Eurodance a Rust, Germania, e al Baila Calabria a Scalea.

Trovata una vecchia 500 ormai da demolire Simone e Enrico regalano oggi una seconda vita alla piccola e storica auto degli anni Sessanta, che unisce musica e ballerini, e soprattutto “trasporta” divertimento. L’agenda degli appuntamenti per questa estate è già piena. Si parte sabato 27 maggio con la XIII edizione del Rock’n’roll Varese, a VareseCorsi, dove fra l’altro i fratelli De Gregorio tengono corsi di ballo da una decina d’anni.