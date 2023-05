Verbano Carte festeggia i suoi primi 90 anni

Famiglia Russello al completo, titolari della Verbano Carte

Raggiungere certi traguardi nella vita è un’impresa. E non tutte le imprese ci riescono. Ma ci sono delle eccezioni che confermano l’amore straordinario per il lavoro e la famiglia. Perché la Verbano Carte, che ha compiuto 90 anni proprio qualche giorno fa, è davvero una storia di lavoro e famiglia.

Lavoro: nel mondo della carta e in particolare nel settore dei prodotti mono uso, dove oggi è un’azienda leader; famiglia: perché dietro al brand c’è il nome della famiglia Russello. In particolare, quello di colui che ha avuto l’intuito di rilevare la De Ambroggi, ovvero Angelo Russello, insieme alla moglie Gabriella Ceneda. Ancora oggi due pilastri di questa realtà che con l’arrivo dei quattro figli, prima Joe e Alessandra, poi Luigi ed Elena, ha sempre dimostrato di saper crescere, restare al passo coi tempi senza dimenticare la storia.

Appunto, la storia. La Verbano Carte, infatti, ha oggi nel proprio Dna i cromosomi d’impresa dell’originaria De Ambroggi di Laveno Mombello, fondata nel 1933, la capacità e l’esperienza di Angelo che ha saputo reinterpretare le competenze acquisite negli anni in cui ha lavorato alla Cartiera Vita Mayer e dei figli e la “varesinità”, oltre che la tradizione della CCC Sporchia di Casciago.

Ecco perché i 90 anni, 63 dei quali a “marchio” Russello, hanno rappresentato un traguardo storico. Che la famiglia di imprenditori ha voluto celebrare senza dimenticare i clienti, i fornitori e soprattutto i loro collaboratori.

Una festa di “squadra” alla quale non sono mancati personalità del mondo delle istituzioni e dell’impresa. Erano presenti il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello, il presidente di Uniascom Confcommercio Varese Rudy Collini, il presidente Giovani Confcommercio Varese Mattia Valassina, il presidente Promo Varese e Ascom Gallarate Renato Chiodi e il Vice presidente Confapi Varese Giorgio Binda. Tra gli ospiti, allietati dall’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri Nino Tramonti – Mario Crosta di Lonate Pozzolo c’era anche il volto noto della tv Max Laudadio.

«La festa che abbiamo organizzato è stata un dono a chi ha permesso alla Verbano Carte di nascere e crescere – ha detto Luigi Russello – ai nostri genitori che, giorno dopo giorno, ci hanno insegnato il valore del lavoro, l’importanza dei sacrifici e la costanza che bisogna mettere in ogni progetto di vita, oltre all’umiltà che ognuno deve avere per poter imparare e non sentirsi mai arrivato».