ASST Sette Laghi e Canottieri Gavirate: 17 anni di collaborazione

In vista della Regata internazionale di pararowing in programma tra l’8 e l’11 giugno e organizzata dalla ASD Canottieri Gavirate nelle acque del Lago di Varese, un gruppo di atleti paralimpici italiani e internazionali si è sottoposto ieri pomeriggio alle visite oculistiche necessarie negli ambulatori specialistici dell’Ospedale di Circolo, dove opera l’equipe del dottor Paolo Radice.

Gli atleti ipovedenti, infatti, per poter competere, devono sottoporsi a una visita oculistica al fine di individuare la categoria FISA in cui gareggiare. L’ASST Sette Laghi collabora da 17 anni con la ASD Canottieri Gavirate, per garantire una partecipazione sicura ed equa alle competizioni.