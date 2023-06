Bocce, la Ternatese travolge la Vergiatese e accede al turno

Anche il quarto girone di promozione di seconda categoria ha emesso il suo verdetto: sarà la Ternatese ad accedere ai turni successivi.

Era tutto previsto, dopo lo scontro titanico che ha avuto luogo sui campi di Ternate, dove i locali avevano nettamente prevalso sulla Malnatese, sino a quel punto capolista: gli incontri dell’ultima giornata, che vedevano le due contendenti affrontare le ultime in classifica, lasciavano presagire che i giochi erano già stati fatti.

Così è stato. Ternate ha maramaldeggiato sulla Bottinelli Vergiatese per 7-1 e Malnate ha solo pareggiato sui campi di Bedero, lasciando completa via libera agli avversari.

Potrebbe stupire il risultato di parità fra una delle dominatrici del girone e i lacustri relegati melanconicamente all’ultimo posto, seppure in coabitazione, tuttavia le capacità erano latenti, solo che sono rimaste inespresse per tutto il campionato, quasi fosse ormai radicata la sindrome dell’ultimo posto, visto che anche la compagine di terza categoria, partita con solide ambizioni, si è trovata a navigare a fondo classifica.

È pur vero che Malnate poteva essere priva di stimoli, reputando inevitabile il successo di Ternate, ma a vederli combattere con tenacia sulle corsie di Bedero non sembrava affatto: basti pensare che la terna Radice/Merzario/Bianchi ha letteralmente spianato la terna Boscaro/Rocca/Rossi per 8-0 e 8-1. Per fortuna che nell’individuale un suntuoso Moschini riusciva a equilibrare la contesa prevalendo in entrambi i set prima su Vitali, poi su Ringoli.

Le coppie dovevano dirimere la questione, ma anche loro non riuscivano a spostare in modo deciso gli equilibri. La Bederese si portava in vantaggio per 3-2 con il combattuto successo di Boscaro/Tartaglia, ma veniva immediatamente raggiunta sul 3-3 per la sconfitta patita da Moschini/Rossi che riuscivano a rimontare dal 1-7 fino al 5-7, salvo poi cedere il set con un pizzico di sfortuna nell’ultima giocata.

I due set finali diventavano così decisivi. Malnate con Merzario/Radice ribaltava il precedente insuccesso subito da Boscaro/Tartaglia e si portava in vantaggio, salvo poi arrendersi al colpo di coda di Moschini/Rossi che riuscivano di nuovo a impattare la contesa.

Pareggio inatteso? Forse. Del resto il capitano Mauro Radice era stato esplicito: «Abbiamo avuto qualche defezione importante nel finale della stagione che abbiamo pagato soprattutto a Ternate, dove, pur giocando a un ottimo livello, abbiamo dovuto soccombere alla straordinaria vena dei locali, soprattutto di un Marchese stratosferico che, portando in dote alla sua squadra tre set, ha fatto pendere la bilancia dalla loro parte in modo praticamente decisivo».

Così la Bederese lascia la maglia nera con molti rimpianti. Nelle ultime due giornate ha pareggiato con Monvalle e Malnate, ha subito molte sconfitte di misura dimostrando di poter valere una posizione di classifica più consona alle sue effettive potenzialità, è mancato sempre un qualcosa per compiere il salto di qualità, almeno per quanto concerne i risultati.

Ternate brinda meritatamente per un campionato condotto sempre ad alto livello, ora gli auguri che l’avventura possa proseguire anche per le impegnative prossime fasi.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

10 giugno – Campionato Italiano Serie A – 18a giornata – risultati non pervenuti

TME88 (LO) – Giorgione3Villese (TV)

Vigasio (VR) – Caccialanza (MI)

Kennedy (NA) – Possaccio (VCO)

Mosciano (TE) – Boville (RM)

Flaminio (RM) – CoferMetal (AN)

Classifica

Giorgione3Villese (TV) 36 – Vigasio (VR) 35 – Possaccio (VCO) 29 – Caccialanza (MI) 24 –

Kennedy (NA) 21 – Flaminio (RM), Boville (RM), TME88 (LO), Mosciano (TE) 20 – CoferMetal (AN) 10.

10 giugno – Campionato di Promozione – 10a giornata

2a categoria – girone 4

Bederese – Malnatese 4-4

Bottinelli Vergiatese – Ternatese 1-7

Monvallese – Basso Verbano 7-1

Classifica finale – Ternatese 27 – Malnatese 23 – Monvallese 17 – Basso Verbano 7 – Bederese 6 – Bottinelli Vergiatese 5.

03 giugno – 1a categoria – girone 1- 6a giornata

F.lli d’Italia (VA) – Fulgor (LC) 4-4

Minopriese (CO) – Capergnanica (BG) 5-3

Classifica finale – Minopriese (CO) 11 – F.lli d’Italia (VA) 9 – Capergnanica (BG) 7 – Fulgor (LC) 5

16 giugno – Ternate – finale regionale individuale ABCD