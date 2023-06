Busto Arsizio presenta i suoi centri estivi: sport, ambiente, giochi e laboratori per i ragazzi

«Scusate il ritardo». Questa la frase d’esordio che l’assessore all’Istruzione di Busto Arsizio Cinzia Daniela Cerana ha usato per spiegare il motivo per il quale i centri estivi organizzati in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio sono stati presentati solo questa mattina, giovedì, ultimo giorno di scuola.

«Ci siamo mossi per tempo a marzo ma la variazione di bilancio c’è stata solo a fine maggio. Sette tra associazioni e cooperative hanno risposto alla chiamata dell’amministrazione e con loro abbiamo costruito un percorso che arriva alla presentazione di oggi» – spiega l’assessore che può comunque ritenersi soddisfatta dell’offerta ampia e variegata presentata alla stampa.

Va detto che Busto ha una forte tradizione oratoriana e quindi moltissimi bambini e ragazzi, almeno fino alla fine di giugno, popoleranno i tanti oratori della città e infatti alcune delle offerte presentate questa mattina inizieranno a luglio.

Due importanti novità caratterizzano i centri estivi di Busto Arsizio: «È stata destinata una somma di refusione direttamente alle associazioni e agli organizzatori, visto che nei due anni scorsi non si è riusciti a trovare un modo per darli direttamente alle famiglie. Questo permetterà uno sconto per le famiglie residenti a Busto di 15 euro. È stata inoltre stanziata una somma di 30 mila euro per l’inclusività dei bambini e ragazzi fragili attraverso 20 educatori di sostegno che potranno essere pagati fino a 60 ore ciascuno. Il periodo coperto è di 7 settimane e si allunga, per alcuni, fino alla prima settimana di settembre: «Sono progetti molto belli con approcci diversi» – ha aggiunto l’assessore.

Le proposte dei sette operatori

La società calcistica Antoniana quest’anno propone nuovamente il centro estivo nella sua sede di via Ca Bianca con figure nuove di riferimento. I ragazzi saranno seguiti da un laureato in scienze motorie e insegnante di educazione fisica col suo staff. I ragazzi faranno calcio, un giorno a settimana andranno alla piscina Manara e dopo pranzo una lezione di inglese. Periodo dal 19 giugno al 28 luglio.

La società sportiva Csk-Centro Studi Karate propone due camp. Il Summer Cres alle scuole Pieve di Cadore e il Wild Cres al Parco Alto Milanese. Attività ludiche e sportive, laboratoridai 4 ai 15 anni.

La Bussola di Merlino avrà la sua base alla scuola primaria Crespi dove già si occupano del doposcuola. Musicoterapia, laboratori artistici, laboratori sportivi, piscina. Per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Il Pime di via Lega Lombarda coprirà il periodo di dal 3 al 28 luglio (su richiesta anche la prima di settembre). Si svolge nella sede dei missionari del Pime per il terzo anno. Intercultura, dialogo, pace e sostenibilità ambientale da affrontare in modo ludico, divertente e rilassato. Il tema di quest’anno è “In viaggio uniti da un filo”. Collaborazione con l’associazione Viva Vittoria.

La cooperativa Elaborando propone “Stay app, be dream”. Il centro estivo è per adolescenti e preadolescenti (11-16 anni). Sarà attivo da metà luglio ad eventualmente la prima di agosto (in base alle iscrizioni). La sede sarà alle scuole Fermi di via Rossini. Verrà mantenuto un rapporto 1 educatore ogni 10 ragazzi.

Il Villaggio in città propone il tema dei 5 sensi, la differenza come caratteristica e non discriminazione. L’inclusione quest’anno non sarà solo una parola astratta perché, grazie alla scelta del Comune, ci sono i soldi per pagare il personale specializzato. Lo spazio è alle scuole Puricelli. Il periodo è dal 12 giugno al 28 luglio con la prima di agosto su richiesta. Riprenderà con la prima settimana di settembre. Il rapporto è di un educatore ogni 15 bambini. Musica, psicomotricità, basket, teatro tatami, un film settimanale sui sensi. Per il centro estivo alle scuole Collodi per i bambini 3-6 anni il tema sarà legato all’ambiente con Ottone alla ricerca della stagione.

Infine il Basket Busto Arsizio che propone il camp Multisport dal 12 giugno al 4 agosto e 28 agosto – 8 settembre. La sede è alle scuole elementari Pascoli e copre la fascia 6-13 anni. Sport, merenda, giochi e una giornata a settimana in piscina.