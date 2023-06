I “Baschi Rossi“ dei carabinieri salvano un capriolo sulla statale a Induno Olona

L’hanno visto rintronato, spaesato lungo la strada, forse aveva appena urtato contro un mezzo in transito: non ci hanno pensato due volte e si sono fermati, sono scesi dall’auto e hanno prestato soccorso al giovane capriolo (esemplare femmina), salvandogli la vita.

Una storia che ha dell’incredibile perché i militari che si sono resi partecipi di questa operazione di umanità prima ancora che di incolumità pubblica (un animale ferito è molto pericoloso su di una strada a scorrimento veloce) sono i reparti del “Cacciatori di Sicilia“, l’élite di carabinieri paracadutisti, tecnicamente “eliportati”, nati decenni fa per garantire il controllo dello Stato in zone impervie, contrasto alla criminalità organizzata, cattura di pregiudicati e, nelle ultime settimane, in provincia di Varese, anche per il contrasto delle bande di spacciatori.

Il plotone in questione era appena arrivato appunto dal reparto di appartenenza e stava viaggiando lungo al strada statale 342 che porta dalla zona Sud Est di Varese (zona Iper) verso Induno Olona.

I militari hanno visto la femmina di capriolo che probabilmente era salita sulla sede stradale per via della presenza del vicino fiume Olona e aveva sbattuto contro un veicolo in transito. Hanno preso in carico l’animale, l’hanno fatto bere e poi bendato per renderlo più tranquillo nell’attesa che venisse preso in carico dal nucleo di polizia ittico venatoria in forza alla Provincia di Varese. A dare man forte per il recupero dell’animale ci ha pensato anche l’assessore di Dumenza Andrea Piazzoli (autore di alcuni scatti). Alla fine l’ungulato è stato preso in carico dalla polizia faunistica e trasportato in un luogo sicuro e successivamente affidato alle cure di un veterinario della zona: al termine del periodo di osservazione e una volta competate le eventuali medicazioni l’esemplare verrà rimesso in libertà.

Non è l’unico salvataggio di selvatici della giornata: in Piemonte i vigili del fuoco di Verbania hanno salvato un piccolo sempre di capriolo, sfamandolo e mettendolo al sicuro dopo che era stato trovato da alcuni escursionisti.