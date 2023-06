La Cgil partecipa al Varese Pride 2023

Anche la Cgil di Varese aderisce al Varese Pride 2023 e partecipa alla grande manifestazione in programma sabato 17 giugno in città al termine della Pride Week che partirà il 10 giugno. “La nostra partecipazione nasce dalla convinzione, che poggia sulla nostra Costituzione democratica e antifascista, che uno Stato laico ha il dovere di garantire a tutti pari dignità e uguali diritti. E che nessuno possa, in nome di un’ideologia o di una scelta politica, ostacolare il cammino dei diritti, che vanno ribaditi per coloro che già li hanno e conquistati per chi invece ne è privo”.

Continua Cgil Varese: “Abbiamo sempre creduto nei valori di libertà e nella tutela dei diritti, tanto più ora, un momento in cui registriamo attacchi della destra al governo contro migranti, donne, persone LGBTQIA+, con pericolose ricadute sul fronte legislativo, come lo stop al riconoscimento di figlie e figli delle famiglie omogenitoriali. Attacchi che trovano consensi anche sul nostro territorio, in cui, tra l’altro, registriamo con preoccupazione il rifiuto del patrocinio al Varese Pride da parte della Provincia di Varese”.

“Lotte e mobilitazioni per il lavoro, contro la precarietà, per la tutela dei contratti e dei diritti sui posti di lavoro – conclude Cgil Varese – camminano insieme al nostro impegno contro odio e intolleranza che colpiscono le persone e le differenze. Condividiamo perciò il messaggio del Varese Pride a favore delle libertà e della democrazia partecipando con le nostre bandiere al grande corteo arcobaleno di sabato in città”.