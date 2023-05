La Varese Pride Week arriva alla sua settima edizione: ecco il programma

La Varese Pride Week, la manifestazione per i diritti umani delle persone LGBTQIA+ organizzata da Arcigay Varese, è arrivata alla sua settima edizione e da sabato 10 a venerdì 16 giugno colorerà la città con un programma ricco di eventi, presentato ufficialmente questa mattina presso la Sala Matrimoni del Comune di Varese, nato dalla collaborazione di numerose realtà del territorio.

Un evento che fa parte della rete di European Pride Organisers Association, la rete dei pride europei, e degli oltre 50 pride organizzati a livello nazionale e che si pone l’obiettivo di di accendere un focus sui diritti delle persone a prescindere da orientamento sessuale, identità di genere, sesso, disabilità e qualsiasi condizione personale e sociale. “Siamo felici di poter portare il Pride a Varese anche quest’anno – ha affermato Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese – Il Varese Pride vuole dire ai cittadini che puoi essere chi sei e amare chi vuoi. Vogliamo mettere in luce le mancanze del nostro Paese che secondo la classifica di ILGA-Europe si posiziona ancora 35esimo su 49 paesi europei per rispetto e uguaglianza dei diritti LGBTQIA+”. E prosegue: “Vogliamo solidarizzare con i tanti Paesi del Mondo dove essere una persona omosessuale porta al carcere o alla pena di morte: è il caso della Nigeria che quest’anno ha approvato una legge che criminalizza il dichiararsi pubblicamente omosessuale. La nostra visibilità e la risposta alla luce del sole della città è la migliore risposta davanti a chi vorrebbe nasconderci”. La manifestazione finale, la famosa parata del Pride che percorrerà le strade della nostra città, sarà preceduta da numerosi appuntamenti, che partiranno da uno spettacolo con DJ set di dj Cusa e La Ines, nella serata di venerdì 9 giugno sul palco della Festa del Rugby.

“Quando si parla di rafforzamento dei diritti, bisogna farlo a prescindere dall’orientamento politico – ha poi spiegato l’Assessore alla Cultura Enzo Laforgia – Si parla dei diritti dei nostri cittadini, proprio per questo la partecipazione del Comune di Varese era ovvia. Dobbiamo ringraziare Arcigay che opera in un territorio non facilissimo e lavora per costruire una rete di successi”.

Le persone gay, lesbiche, bisessuali (bi+), trans*, intersex, queer, asessuali, possiedono gli stessi doveri di tutte le altre persone e vogliono gli stessi diritti, per questo motivo per la prima volta i Pride di tutta Italia si uniranno per lanciare un messaggio chiaro e forte al Governo del nostro Paese: durante tutta la stagione dei Pride – che dopo Sanremo è ripartita sabato 27 maggio da Alessandria, Novara e Piacenza – le manifestazioni dell’orgoglio e della visibilità LGBTQIA+ risuoneranno al grido di “I Pride chiamano l’Italia. Stessi doveri, stessi diritti”, un flash mob collettivo attraverso il quale milioni di persone, alzando il proprio telefono, simboleggiando una chiamata “verso l’alto”, chiederanno al Paese e alla cittadinanza di schierarsi dalla parte dei diritti.

LA PARATA:

La conclusione della Pride Week sarà la manifestazione che si terrà sabato 17 giugno con ritrovo alle 16 in Piazza Monte Grappa e partenza alle 17:00 con il corteo che sfilerà per le vie del centro, attraversando Via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica, via Avegno, via Cavour, largo Resistenza, via Donizetti, via Griffi, via Albuzzi, piazza Carducci, corso Matteotti, Piazza Monte Grappa, via Marcobi, via Sacco. L’arrivo è previsto alle 19 alla tensostruttura dei Giardini Estensi, dove si terranno i discorsi, tutti tradotti in lingua dei segni italiana, seguiti dallo spettacolo della Pride Night con djset e tantissimi ospiti: Immanuel Casto e Romina Falconi, MYDRAMA, KAPUT, Yosef, Evra e Blue Phelix,Vicky Page Drag Queen, Jack Scarlett, CUSA DJ, Drag Queen Safira, Drag Queen La Ines, e perfomance dance a cura del ballerino e coreografo Vita Ninja. Discobus distribuirà frutta, acqua, preservativi e alcol test per tutta la durata della manifestazione.

Per l’occasione ci saranno bandiere arcobaleno in centro città e l’illuminazione di Palazzo Estense con i colori della bandiera lgbt. Quest’anno durante l’evento alla tensostruttura saranno disponibili cibo e bevande che sosterranno i costi di organizzazione dell’iniziativa.

Durante tutto l’evento non sarà consentito l’utilizzo di contenitori in vetro: per abbattere l’impatto ambientale, tutti i bicchieri saranno plastic free e le persone che acquisteranno un bicchiere del Pride avranno diritto a uno sconto sulla consumazione.

IL PROGRAMMA:

Martedì 6 giugno dalle ore 21.30 alle ore 23.59 – LANGUAGE NIGHT™ PRIDE EDITION presso TuMiTurbi Varese

“Serate di scambio linguistico gratuite e inclusive che animano l’incontro informale di lingue straniere e culture nei dintorni di Varese dal 2013. Durante le serate linguistiche, è possibile parlare, praticare e migliorare le lingue straniere in piccoli gruppi, completamente gratis, mentre si fanno nuovi amici da ogni parte del mondo!”

Venerdì 9 giugno dalle ore 22.00 – FESTA RUGBY VARESE Inaugurazione Varese Pride Week al Centro Sportivo Aldo Levi – via Salvore 9 – Varese

“Quest’anno saremo ospiti dell* amic* del Rugby Varese, venerdì 9 giugno alla Festa del Rugby Varese Apriremo la Varese Pride Week scatenandoci al ritmo del sound di Cusa e con live show de La Ines. Sarà inoltre presente il banchetto del Varese Pride con i nostr* volontar* dove potrai acquistare i nuovissimi e coloratissimi gadget Varese Pride, ritirare il tuo reward Crowdfunding Varese Pride 2023, ricevere informazioni, fare una donazione e diventare soc*Arcigay Varese.”

Sabato 10 giugno 2023 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – LA BANDIERA ARCOBALENO. BELLA AUDACE E COLORATA

Rendi la Città più inclusiva con la Tua Bandiera. Laboratorio artistico per Bambini e famiglie, presso Sala Polifunzionale Villa Azzurra – Via Restelli 4 – Besano

“Il fucsia, il rosso, l’arancione, il giallo, il verde, l’azzurro, l’indaco e il violetto. Ciascun colore era bello già da solo, ma insieme erano meravigliosi” Dalle pagine del libro di M.M. Fisher e K. Kuang, “La Bandiera Arcobaleno”, all’elaborato artistico.

Cos’è una Bandiera? Come nasce? Cosa rappresenta? Quali Bandiere conosci?; una riflessione congiunta tra storia, valori e simbologia.

“Era una città piena di artisti, di musicisti, di persone impegnate per la pace e la giustizia sociale[…] intere famiglie scendevano in strada portando striscioni che adulti e bambini avevano dipinto assieme” Perché anche i più piccoli possono diventare “attori sociali”, promotori di cambiamento: Crea la tua Bandiera e rendi la tua città più inclusiva! I passaggi del libro che verranno letti durante la prima parte del laboratorio saranno resi pubblici, o comunque disponibili ai genitori per la consultazione; quest’ultimo sarà donato alla Biblioteca Comunale di Besano. A chiusura dell’evento ci sarà il lancio dei palloncini e, a ciascun partecipante, verrà consegnato un “gustoso” kit arcobaleno.”

Sabato 10 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.30 – ETERO, TRANS O GAY SONO TUTTə FIGLIə MIə, in Corso Matteotti 1 – Varese Gazebo

“I soci di Agedo Varese ODV accolgono e informano le persone che desiderano consigli e approfondimenti sul mondo LGBTQIA+, soprattutto genitori che hanno figli che ne fanno parte.”

Domenica 11 giugno 2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – COLORIAMO IL PRIDE, Prepara con noi il tuo cartellone per la Parata, pressoArcigay Varese – Piazza XXVI Maggio 14 – Varese

“Preparati al Varese Pride realizzando con noi il tuo cartellone per la Parata: porta con te carta, cartone, cartoncini, pennarelli, adesivi, ma anche creatività, entusiasmo e amic*! Ti aspettiamo per passare insieme un pomeriggio in compagnia per disegnare e colorare la Parata del Varese Pride 2023”

Lunedì 12 giugno dalle ore 20:30 alle ore 22:00 – LEZIONE OPEN VOGUING, presso Piazza della Motta, 6/A – Varese

“In questa classe di Voguing andremo ad analizzare i 5 elements fondamentali del Vogue Fem : Hands performance, Catwalk, Duckwalk, Spin & Dip e Floor Performance studiandoli singolarmente e poi in un piccola e supersexy routine; Nella seconda parte della classe invece andremo ad approfondire la tecnica di Runway, studiando camminate, trick e posing”

Martedì 13 giugno dalle ore 21.45 alle ore 23.59 – PROIEZIONE FILM Esterno Notte, presso Tensostruttura dei Giardini Estensi – Via Luigi Sacco 5 – Varese

“Proiezione del film “Stranizza D’Amuri” con presentazione a cura di Arcigay Varese/Varese Pride”

Evento a pagamento

Costo biglietto: € 6,50

Mercoledì 14 giugno dalle ore 15.00 alle ore 22 – SPAZI SAFE(R)- SUI NOSTRI CORPI #ORADECIDIAMONOI Assemblea pubblica su spazi sicuri, a seguire aperitivo sociale e djset live in Via L. Brambilla, 15 – Varese

“A partire dalle risposte di un’inchiesta studentesca sugli spazi sicuri girata in diverse scuole di Varese e provincia, discuteremo in assemblea pubblica della campagna #oradecidiamonoi Varese sui temi degli spazi sicuri, fisicamente ma anche in termini di accessibilità e non esclusione di soggettività queer e non conformi. Vogliamo luoghi della formazione di cura e di tutela e discuteremo insieme di quali strumenti dotarci per cambiare la scuola e la società in ottica transfemminista. A seguire preparazione materiali per il Pride e jam session (porta il tuo strumento!) , poi aperitivo sociale e djset live.”

Mercoledì 14 giugno dalle ore 18.00 alle ore 21.00 – SPEED D(EB)ATE Connettiamoci dibattendo, presso TuMiTurbi – via De Cristoforis, 5 – Varese

“Speed D(eb)ate: Combinando le modalità di “speed date” e di “debate”, Il gruppo ambientalisti di Legambiente, Greenpeace, React e Fridays for Future vi propone una serata di conversazioni vive e profonde! Ogni tavolo sarà fornito con una domanda per conoscersi meglio e una a tema LGBTQIA+ o ambiente. Girando i tavoli e tramite il metodo dialettico cerchiamo di arricchirci con punti di vista diversi sui temi presentati. Poi, ci sono sempre la possibilità di creare legami con le persone, e chi sa cosa potrebbe succedere dopo….”

Giovedì 15 giugno dalle ore 20.00 alle ore 23.00 – LE LOTTE CONVERGONO Laboratorio intersezionale, presso Circolo di Giubiano – via Cadore, 9 – Varese

“Tavoli di discussione su macrotemi legati al tema dell’intersezionalità, aperto a tutte le associazioni e a chi volesse partecipare.”

Giovedì 15 giugno 2023 dalle ore 21.00 alle ore 01.00 – L’ULTIMA PRIMA DEL PRIDE: GROOVEDIGGERS + TANTI AUGURI RAFFA, presso Magazzini TuMiTurbi – via De Cristoforis, 5 – Varese

“Siamo quasi pronti per il Varese Pride 2023! Per arrivare preparati, nulla di meglio di una serata di musica e spettacolo! La serata inizia alle 21.00 con i Groovediggers che portano il messaggio della Black Music al Varese Pride. La serata prosegue con CUSA DJ, la DJ ufficiale del Varese Pride! Il suo genere musicale unico si colorerà delle note della mitica Raffaella Carrà che avrebbe compiuto gli anni tre giorni dopo!

La serata avrà come ciliegina sulla torta l’esibizione di ballerini su coreografie di Mirko Vita e Vincenzo “Vinny” Libertino” e delle loro esibizioni di voguing che ci riporta alle atmosfere dei locali queer di una volta!”

Giovedì 15 giugno dalle ore 21.00 alle ore 23.59 – OVER: THE RAINBOW, presso Viale Belforte 178

“La bandiera arcobaleno compare nel decennale dei moti di Stonewall, al pride di San Francisco. Un drappo di otto colori, legati a elementi o caratteristiche del genere umano. In “Over: the rainbow” l’Architeo racconterà, con disegni e parole, di come tutto ebbe inizio, e di un vessillo, quasi dimenticato nonostante parli a ognuno di noi.”

Venerdì 16 giugno alle 20:30 – VOCI DALL’UCRAINA, Kharkiv Pride si racconta, presso luogo da confermare, organizzato da Arcigay Varese

“Direttamente da Kharkiv, Ucraina, gli organizzatori del Kharkiv Pride raccontano la realtà LGBTQIA+ e il Pride nel contesto ucraino odierno, in tempo di guerra. Con Vira Chernygina – co-organizzatrice Kharkiv Pride, presidente dell’associazione di donne “Sphere”. Intervista Roberto Muzzetta – Responsabile esteri Segreteria nazionale di Arcigay Introduce Giovanni Boschini, presidente Arcigay Varese”.

Tutte le informazioni sull’evento sul sito varesepride.it