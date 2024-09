Aggredisce gli agenti della Polfer in stazione a Varese: arrestato

Fermato in stazione con la bicicletta dalla Polfer attorno alle 14 di ieri, mercoledì 25 settembre, alle stazioni di Varese, dà in escandescenze e viene arrestato.

Si tratta di un cittadino italiano di origini nigeriane di 25 anni, senza fissa dimora, intercettato nel primo da una pattuglia della Polfer che gli intimato di scendere dal sellino poiché è vietato spostarsi all’interno della stazione in bici. Lui, secondo l’accusa, per tutta risposta si è opposto e ha inveito contro gli operanti.

Ne è seguita un’aggressione con lesioni ai danni degli agenti. A quel punto è scattato l’arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il ragazzo era piuttosto agitato e non poteva stare in camera di sicurezza e quindi è stato trasportato in carcere ai Miogni. Questa mattina (giovedì 26 settembre) è avvenuta la convalida dell’arresto e il giudizio per direttissima dinanzi al giudice di Varese. L’arrestato era già stato fermato tempo fa per un fatto analogo avvenuto a Brescia.