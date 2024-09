Elisabetta Silvetti è il nuovo Vicario del questore di Varese

Il questore della provincia di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza ha dato il benvenuto, questa mattina, al Primo Dirigente della Polizia Stato dottoressa Elisabetta Silvetti, che da oggi assume l’incarico di Vicario del Questore della Provincia di Varese.

Milanese, classe 1971, laureata in giurisprudenza, Salvetti ha preso servizio in polizia nel 1995 con il suo primo incarico alla scuola Allievi Agenti di Vicenza. Dal 1999 ha svolto servizio alla questura di Milano, dapprima come funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per poi ricoprire sempre nel capoluogo lombardo, l’incarico di dirigente dell’Ufficio passaporti, del Centro Operativo e Comunicazioni, del Commissariato Città Studi e del Commissariato Comasina sino alla promozione a Primo Dirigente.

L’ultimo suo incarico prima di Varese è stato alla questura di Bergamo dove per sei anni ha diretto la Divisone Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione.

Al nuovo Vicario i migliori auguri di benvenuto da parte del Questore e di tutta la Polizia di Stato della provincia di Varese.