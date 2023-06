La scrittrice Ben Pastor a Varese per “Nord in giallo”

Un fine settimana a Varese all’insegna del giallo e del noir in tutte le sue forme: letteraria, cinematografica e teatrale. La rassegna “Nord in giallo”, giunta alla sua seconda edizione e organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Varese, porterà in città autori importanti. Sabato 10 giugno alle 18 alla Sala Morselli della Biblioteca civica di Varese sarà presente la scrittrice italoamericana Ben Pastor tra le autrici più importanti del poliziesco storico che in Italia pubblica con Sellerio Editore e Mondadori. La scrittrice dialogherà con il giornalista Michele Mancino.

MARTIN BORA

Creatrice del personaggio “Martin Bora”, ufficiale dell’esercito tedesco di origini nobili e con uno spiccato talento investigativo, Ben Pastor ambienta gran parte delle sue storie durante la seconda guerra mondiale. Nel dramma del conflitto, dove la vita sembra aver perso ogni valore, il colonnello Bora – perché negli anni è salito di grado nonostante non sia un nazista allineato – indaga su crimini di diversa natura.

L’ARTE TRAFUGATA DAI NAZISTI

Nel romanzo “La Venere di Salò” (Sellerio Editore 2022) l’ufficiale viene mandato nella Repubblica sociale italiana per indagare sulla sparizione di una celebre opera di Tiziano dalla villa di un industriale del Garda, dove si imbatte anche in una serie di apparenti suicidi. Una storia che si ricollega alla vicenda dei “monuments men”, un gruppo di soldati dell’esercito alleato, appassionati ed esperti di cultura, mandati sul fronte europeo per salvare le opere d’arte su cui i nazisti avevano messo le mani. Mentre la grande storia, che Ben Pastor ricostruisce in modo impeccabile, scorre inesorabile, Martin Bora riflette sulla condizione umana partendo dalla sua esistenza tormentata di ufficiale fedele alla patria che non si riconosce nel nazismo e nelle sue brutalità. Quanto basta per finire nel mirino della Gestapo e tra gli ufficiali sospettati di tramare contro il regime Hitleriano.