L’asilo di Corgeno rischia di perdere una sezione e metà delle insegnanti

La Scuola dell’Infanzia di Corgeno rischia di perdere una sezione e di veder ridotto il numero delle insegnanti da quattro a due. In base a quanto stabilito dall’Ufficio scolastico territoriale di Varese, i 28 bambini iscritti all’anno scolastico 2023-2024 non sono infatti sufficienti a giustificare la presenza di due sezioni, dal momento che il numero minimo di studenti per classe è fissato a 18.

I rappresentanti dei genitori hanno ricevuto la notizia il 30 maggio nel corso della riunione di fine anno con le maestre. La preoccupazione dei genitori è che questo taglio finisca per ridurre la qualità dell’insegnamento. «Siamo convinti – hanno commentato i rappresentanti dei genitori – del valore formativo della scuola dell’infanzia e sosteniamo che un’unica sezione così numerosa non possa garantire la funzionalità, l’efficienza e il percorso di apprendimento più adatto. La qualità dell’insegnamento verrebbe profondamente danneggiata. Tutti i progetti realizzati con orgoglio da bimbi e maestre durante questo anno scolastico esigono continuità didattica, ma purtroppo a partire da settembre si trasformeranno in mera utopia, perché come potrà un’unica insegnante occuparsi di tutti questi progetti? Abbiamo scritto al provveditore dell’Ufficio scolastico territoriale di Varese per chiedergli di trovare una soluzione per salvare la due sezioni».

Oltre ai 28 bambini già iscritti, in realtà, ce ne sarebbero altri otto, ma visto che le loro iscrizioni sono arrivate dopo il 31 gennaio 2023 (quindi oltre tempo limite) e che tra queste quattro sono di bambini residenti fuori dal Comune di Vergiate, non sono stati accettati alla Scuola dell’Infanzia di Corgeno. «Se entro i primi di luglio – aggiungono però i genitori – si riuscisse a trovare altri quattro bambini residenti a Vergiate, a quel punto raggiungeremmo il minimo per conservare le due sezioni, e anche i quattro bambini residenti a Vergiate che al momento rischiano di rimanere esclusi potranno frequentare la scuola».