L’Olona in bicicletta: viaggio in 11 tappe alla scoperta di grandi e piccole testimonianze

Scoprire la storia della Valle Olona pedalando. È un viaggio interamente green e dedicato alla conoscenza di un territorio ricco di grandi e piccole testimonianze quello che il Parco Pineta e i parchi dell’Ambito Territoriale Ecosistemico (ATE) Insubria-Olona in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, propongono.

Con “L’Olona in bicicletta”, dal 4 giugno all’8 ottobre, viene messo in campo un viaggio in undici tappe rigorosamente in bicicletta per riportare le persone nei “propri” luoghi, coltivare la memoria e conoscere le storie – piccole e grandi – che caratterizzano il territorio della Valle Olona. Il tutto, in maniera sostenibile.

La prima tappa è dedicata al capitolo di San Giovanni evangelista da Castel Seprio. Domenica 4 giugno, le guide di Archeologistics portano alla scoperta di una storia affascinante ambientata tra il XIII e il XVI secolo che, spinta dalla contesa del primato religioso, ha lasciato tracce importanti. In un percorso adatto a tutti, si parte dal complesso archeologico di San Giovanni a Castelseprio – bene Unesco – e, seguendo il viaggio del capitolo, si arriva fino a Carnago. Infatti nel 1560 il capitolo di San Giovanni lasciò il castrum per trovare “casa” nell’attuale chiesa di San Martino a Carnago dove è custodita l’immagine della natività strappata proprio dalla chiesa di Santa Maria foris portas di Castelseprio. Il ritrovo è alle 14.30 al Monastero di Torba a Gornate Olona dove è possibile anche noleggiare delle e-bike.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

“L’Olona in bicicletta” il programma:

– Domenica 4 giugno alle 14.30: “Il capitolo di San Giovanni, da Castelseprio a Carnago”.

– Venerdì 16 giugno alle 10.30: “Industria e scienza: archeologia industriale in Valle e le nuove attività al Planetario”.

– Venerdì 30 giugno alle 10.30: “La Valle sino a Olgiate Olona: villa Gonzaga, Fagnano, i mulini”.

– Venerdì 14 luglio alle 10.30: “Monti & Laghi: il tour paesaggistico. Caronno Corbellaro, Morazzone, Schianno, Gazzada e ritorno”.

– Venerdì 28 luglio alle 10.30: “Dalle Valle alla Pineta: la chiesa di San Bartolomeo al Bosco. Tradate e Appiano Gentile”.

– Venerdì 11 agosto alle 10.30: “Lungo la ferrovia: da Castiglione sino al Mulino del Trotto e ritorno”.

– Venerdì 25 agosto alle 10.30: “Da Monastero a Monastero: Torba e Cairate”.

– Sabato 9 settembre alle 14.30: “I due Venegono: storie in bicicletta tra i due borghi, le chiese, il seminario”.

– Sabato 23 settembre alle 14.30: “Luoghi del patrimonio: da Torba a Casa Macchi e ritorno”.

– Sabato 7 ottobre alle 10.30: “Su e giù per la Valmorea: monumenti e paesaggi nella Valle del Lanza”.

– Domenica 8 ottobre alle 14.30: “Rugareto e Cislago: la fascia sud del parco e Santa Maria della neve”.

Per informazioni e iscrizioni: eventi@parcopineta.org

https://bit.ly/Olonainbicicletta