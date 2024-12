Francesca Caruso soddisfatta per i finanziamenti sul territorio varesino: “Regione investe sul nostro patrimonio culturale”

L’assessore regionale Francesca Caruso, di Gallarate, commenta con soddisfazione il finanziamento dei “Progetti Emblematici” selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Varese, iniziative di altissimo valore sociale a cui sono destinati complessivamente 8 milioni di euro: 5 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo e altri 3 milioni da Regione Lombardia.

«Con questo intervento finanziario Regione Lombardia aggiunge un tassello importante nella valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico del territorio di Varese – dice l’assessore – Questo finanziamento rappresenta un investimento significativo anche per il ripristino dell’antico sentiero che collega i due siti Unesco di Castelseprio e Torba, una connessione fondamentale per valorizzare questi luoghi simbolo. Oltre a ciò, gli interventi previsti per la riqualificazione del sito di Torba e del Parco Rto testimoniano l’impegno costante della Regione nella tutela e promozione di spazi di straordinario valore culturale e ambientale. È un segnale forte che conferma la centralità del nostro patrimonio nella strategia di crescita e sviluppo regionale“.