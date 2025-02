A Castelseprio una serata informativa sull’uso della motosega

L’associazione del Seprio invita tutti i cittadini alla serata informativa sull’uso della motosega, che si terrà venerdì 21 febbraio presso il salone dell’oratorio in via San Giuseppe a Castelseprio. L’evento, che avrà inizio alle ore 20:30, è completamente gratuito grazie alla collaborazione con gli istruttori Forestali Isfol.

Durante la serata, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere nozioni fondamentali sull’uso della motosega, sulla sua manutenzione, sui dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare e sulle tecniche operative. Sarà un’occasione unica per approfondire la conoscenza di questo strumento, che con l’arrivo della primavera viene utilizzato con maggior frequenza, aumentando purtroppo anche gli infortuni.

Davide Fogliano, segretario dell’associazione del Seprio, sottolinea l’importanza di queste iniziative: «Da diverso tempo la nostra associazione si occupa di organizzare serate informative gratuite aperte a tutti. Purtroppo, con l’arrivo della primavera, aumentano ogni anno gli infortuni legati all’uso di questo strumento. Grazie a ISFOL, al comune di Castelseprio e all’oratorio di Castelseprio che ci ospiterà, siamo riusciti a realizzare anche questo progetto. Sarà aperto a tutti, cittadini, enti e professionisti del settore».

La prevenzione è fondamentale quando si utilizza la motosega. Conoscerete e utilizzare i giusti DPI non solo riduce il rischio di infortuni, ma può fare la differenza tra un lavoro svolto in sicurezza e un incidente potenzialmente grave. L’educazione e la formazione sono gli strumenti più potenti per garantire che l’uso della motosega avvenga in maniera sicura ed efficiente.

L’associazione del Seprio non si occupa solo di organizzare eventi ludici come il mercatino dell’antiquariato di Castelseprio, ma da diverso tempo organizza serate e corsi gratuiti per la comunità. Nei mesi scorsi, l’associazione ha realizzato serate dedicate alla disostruzione pediatrica, all’utilizzo del defibrillatore e anche alla prevenzione della violenza, inclusa quella tramite i social media, dimostrando un impegno costante nella promozione della sicurezza e della prevenzione.

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati, pertanto è necessaria l’iscrizione. Per partecipare, è possibile contattare il numero 3515190130.