Incidente tra due auto sulla discesa tra Castelseprio e la Valle Olona

Tre persone sono state soccorse, alle 10 del mattino di venerdì 18 aprile, a seguito di un incidente stradale che ha visto scontrarsi frontalmente due autovetture sulla discesa che dal paese di Castelseprio conduce verso la valle Olona.

SUl posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza dell’Sos Carnago, che ha prestato soccorso a tre persone, un ragazzo di 24 anni, una ragazza di 26 e un uomo di 41.

Due delle persone coinvolte sono state portate in ospedale (al Circolo di Varese) in “codice giallo”, vale a dire ferite ma non in pericolo di vita.