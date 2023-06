Manchester City – Inter, i maxischermi in provincia per la finale di Champions League

Lo stadio Atatürk di Istanbul ospiterà – dalle 21 di sabato 10 giugno – la finale di Champions League tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Manchester City di Pep Guardiola. Un match attesissimo dai tifosi nerazzurri che, 13 anni dopo il trionfo di Madrid, tornano a sognare la “coppa dalle grandi orecchie” pur contro un’avversaria fortissima come è la formazione inglese.

La partitissima sarà trasmessa anche su numerosi maxischermi in tutta la provincia (e nelle località circostanti): sono molte le feste e le sagre che si sono attrezzate per permettere la visione in compagnia del match di Istanbul. In questo articolo – in costante aggiornamento – ve li segnaliamo seguendo l’ordine alfabetico delle località coinvolte.

ALBIZZATE – “Festa Calabro-Lombarda” – piazza IV Novembre

ALBIZZATE – “Finale Champions” – Circolo The Family, via XX Settembre

ANGERA – “Festa sul Lago” dell’associazione Gido Massimiliano Mobiglia – Lungolago

ARCISATE – “Festa delle arti, dei sapori e della cultura” – Tendone del parco Lagozza, via Pirandello

ARONA (NO) – “Urban Lake Street Food” – Lungolago Caduti di Nassiriya

CASALE LITTA – “Festa di Exodus” – Comunità di Villadosia, via Stazione

GAVIRATE – “Festa delle ciliegie” – Parco delle Cinque Piante, via S. Vitale e Agricola

GORNATE OLONA – “Semplicemente Birra” – Parco comunale di Gornate Ol.

JERAGO CON ORAGO – “Superfesta 2023” – Parco Onetto, via Onetto

LOCATE VARESINO – “Locate per l’Emilia Romagna” – Campo sportivo, via Madonnetta

OGGIONA CON SANTO STEFANO – “Orangefest” – Rifugio Carabelli, via Bonacalza

SAMARATE – “Summerfest” – Oratorio S. Luigi di Verghera, via Mazzini

SARONNO – “Maxischermo al Parco Lura” – via Trieste / via Volpi

VARESE – “Festa del Rugby” – Campo sportivo “A. Levi”, via Salvore

VARESE (CALCINATE) – “Festa del Pesce” – Oratorio di Calcinate del Pesce, via E. Ponti