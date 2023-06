Marziani, astronauti o apneisti con una marcia in più?

Ai tempi eroici era con occhio di invidia e qualche vena di “lussuria” che si guardavano gli uomini con le bombole. Si era apneisti, perché solo così era facile e divertente cominciare e quindi già iniziati al mondo sottomarino, quando si incontrava qualcuno “che andava con le bombole” sembrava di avere di fronte un marziano venuto da lontano. Chi voleva avventurarsi in questa dimensione doveva, obbligatoriamente, sottoporsi a corsi estenuanti che duravano mediamente 6-8 mesi, durante i quali si dovevano superare prove da Marines. Perché solo se eri un super-uomo potevi affrontare questa avventura.

Oggi la subacquea moderna ha dato la giusta valorizzazione al mondo sommerso, a quella dimensione del nostro pianeta che per anni è rimasta esclusiva di pochi, offrendo a tutti, in modo semplice sicuro e divertente la possibilità di vivere esperienze belle ed eccitanti che posso dare una nuova dimensione alla vita. (foto di Silvano Barboni)

«L’attività subacquea moderna può essere paragonata alla discesa libera con il paracadute o alla sensazione di imponderabilità degli astronauti, con loro ha in comune il rispetto di regole scientifiche precise – spiega Davide Cecamore presidente di Sei Diving Asd – Chi vuole diventare un subacqueo con attrezzatura ARA (Auto Respiratore ad Aria) o conosciuta anche come SCUBA (Self Underwater Breathing Apparatus) deve seguire un corso, il quale è programmato per fornire allo studente i concetti di fisica delle immersioni, il funzionamento della attrezzatura sott’acqua e la fisiologia dell’immersioni. Come cioè il corpo umano si adegua alle variazioni di temperatura e di profondità».

La certificazione viene rilasciata al completamento con successo delle lezioni teoriche, degli addestramenti in piscina e delle immersioni al mare o al lago. Esistono vari metodi di insegnamento subacqueo, a seguito dei molti anni di esperienza del settore con osservazioni su ciò che funziona e cosa non funziona, gli istruttori della Sei Diving ASD – affiliata Uisp – seguono elevanti standard didattici che fanno in modo che allievo diventi, ad ogni lezione, sempre più indipendente dall’istruttore; indipendenza necessaria per diventare una subacqueo certificato e responsabile.

Con il brevetto ad ogni subacqueo verrà consegnata la “chiave” per entrare in un nuovo e fantastico mondo, nel quale dovrà accedere con il massimo rispetto. Il nuovo subacqueo se durante le immersioni si comporterà come ospite educato in questo nuovo mondo sarà il benvenuto e gli saranno offerte molte possibilità per ritornare. Per informazioni si può contattare SEI Diving Italia ASD all’indirizzo info@seidiving.it o sul sito www.seidiving.it.