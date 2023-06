“Metodi e approcci per la conoscenza del territorio”: GovernaTI-VA aiuta i Comuni ad affrontare il cambiamento

Si chiama “Metodi e approcci per la conoscenza del territorio” il webinar promosso per mercoledì 21 giugno, dalle 9.30 alle 12.30, dal progetto europeo GovernaTI-VA, che ha l’obiettivo di rafforzare la governance transfrontaliera attraverso lo sviluppo di competenze e modelli di governo locale.

Il progetto coinvolge il Comune di Varese, l’Università della Svizzera italiana, l’ANCI Lombardia, l’Associazione PPP Svizzera e la Sezione degli enti locali del Cantone Ticino, e si rivolge in modo particolare ai Comuni e alle Unioni di Comuni del Canton Ticino e del Varesotto e agli stakeholders dei territori coinvolti.

I promotori dell’evento, considerando che il punto di partenza di ogni processo di governance che voglia aggregare attorno alle politiche pubbliche la pluralità degli attori che sono in esse implicati sia la conoscenza del territorio in un contesto in continuo cambiamento, hanno organizzato il webinar di approfondimento che, attraverso il confronto tra approcci ed esperienze italiani e svizzeri, aiuterà in questo difficile compito.

All’evento parteciperanno Matteo Luigi Bianchi e Carlo Penati di ANCI Lombardia, Sabrina Lucatelli di Riabitare l’Italia, Marzio Della Santa della Sezione Enti Locali del Cantone Ticino, Federica Belfanti di Liuc di Castellanza, Chiara Mezzetti del Politecnico di Milano e Silvia Milone dell’Università dell’Insubria di Varese.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione a questo link.