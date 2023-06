Traffico intenso e un incidente: auto incolonnate in Autolaghi

Mattinata difficile per gli automobilisti lungo l’Autolaghi. Questa mattina, venerdì 2 giugno, il traffico intenso e poi un incidente avvenuto tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese attorno ale 11.15 sta paralizzando la circolazione. Due auto si sono scontrate, un ragazzo di 15 anni è rimasto leggermente ferito. I disagi maggiori sono tra Milano Nord e lo svincolo per l’A9.

Gli incolonnamenti sono iniziati già attorno alle 9 quando, complice il bel tempo, c’è stato un esodo verso le zone del lago Maggiore quindi verso la direzione Gallarate Gattico.