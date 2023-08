Auto si ribalta a Casalzuigno, tre feriti

Incidente a Casalzuigno in via Campo dei Fiori, una traversa della strada statale 394, poco prima delle 17. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata con a bordo tre persone. Sul posto due ambulanze e l’auto medica, uscite in codice rosso, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Sul posto anche i carabinieri e vigili del fuoco di Luino.