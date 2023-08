Autunno di cantieri all’ospedale di Saronno: cinque le aree di intervento

L’Ospedale di Saronno si prepara a un autunno di grandi opere edilizie. Conclusi i lavori nelle aree esterne per la realizzazione di un anello antincendio, cambiati i percorsi carrai e pedonali (segnaletica e indicazioni stradali), si stanno per avviare i cantieri che riguardano cinque macro-interventi, in padiglioni nei quali varie aree sono già state sottoposte ad ammodernamento e modifiche nelle destinazioni d’uso.

Nel Padiglione Arancione, dalla fine di luglio 2023, sono partiti i lavori per permettere il trasferimento al primo degli studi medici della SC Medicina presenti nel Padiglione Marrone. L’intervento si dovrebbe concludere a fine settembre mentre la piena operatività sarà raggiunta a metà ottobre. Il costo di questa operazione, come da finanziamento a carico di ASST Valle Olona, sarà pari a complessivi € 200.000.

Il mese prossimo si aprirà, invece, il cantiere al primo piano del Padiglione Rosso, finanziati dal DL 34/20 (Decreto Rilancio) a seguito dell’emergenza Covid, per un importo totale pari a € 750.000.

Gli interventi vedranno l’adeguamento e realizzazione di un Pronto Soccorso destinato a ospitare pazienti in caso di eventuali future pandemie. In assenza di emergenze, il PS è destinato a degenze definite dalle indicazioni regionali in merito al piano di riordino della rete di emergenza e urgenza ospedaliera. La conclusione dei lavori e l’allestimento, come indicato dal cronoprogramma, avverranno entro fine dicembre 2023.

A partire dall’inizio di novembre, invece, comincerà l’ammodernamento e la ridefinizione d’uso del Padiglione Marrone. I lavori coinvolgeranno i piani seminterrato, terra, primo e secondo e vedranno la realizzazione e l’allestimento delle degenze di Medicina che, in caso di eventuale nuova pandemia, saranno in grado di offrire assistenza di tipo subintensivo. Al piano terra, in nuovi spazi più accoglienti, ritornerà l’attività ambulatoriale specialistica quali ad esempio diabetologia, pneumologia e reumatologia. Il valore complessivo dei lavori è stimato in € 9.750.000, anch’essi finanziati dal DL 34/20.

Anche al Padiglione Verde prosegue l’attività di restyling. Sebbene sia stato il primo ad essere interessato dal piano di rilancio, i lavori sono rimasti fermi per questioni burocratiche e intoppi legati all’emergenza Covid. A partire dal 13 novembre, però, il 1° e il 5° piano saranno coinvolti dall’inizio delle attività di modernizzazione (con un termine previsto a fine luglio 2024). Qui saranno ospitati la nuova degenza SPDC (al 1° piano) e la riabilitazione (al 5° piano).

Una parte dei lavori coinvolgerà anche le aree attualmente occupate dalla neuropsichiatria infantile (I piano ala ovest) e dalla palestra (V piano ala est). La seconda fase del restyling prenderà avvio ad agosto 2024 e terminerà ad agosto 2025. Questi lavori saranno finanziati dal DGR 2468/19 per un importo pari a € 3.500.000.

Sono stati programmati anche gli interventi che interesseranno il 7° e l’8° piano del Padiglione Verde, che andranno ad ospitare, rispettivamente, la Degenza Polispecialistica e 3 nuove sale operatorie, oltre ad una centrale di sterilizzazione all’avanguardia, a disposizione di tutto l’ospedale. Per la realizzazione di questi ammodernamenti, ai 6 milioni di euro già stanziati, ne sono stati aggiunti dalla Regione ulteriori € 1.900.000. I lavori (che cominceranno nel 2024) dureranno complessivamente 18 mesi e termineranno a giugno del 2025.

«Stiamo procedendo su più fronti: non solo gli indispensabili lavori di restyling dell’ospedale, ma anche per quanto attiene l’aspetto concorsuale – spiega la dott.ssa Tagliasacchi, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Saronno – Da giugno ad agosto sono stati indetti numerosi concorsi per alcune Strutture Complesse. Il numero dei candidati idonei che si sono presentati sinora è incoraggiante e auspichiamo, dunque, di poter presto inserire queste figure altamente specializzate nel nostro organico».

«L’ospedale di Saronno riveste un’importanza strategica per il territorio. Siamo soddisfatti di come stanno procedendo i lavori di ammodernamento dei vari padiglioni che, una volta completati sulla base del cronoprogramma stabilito, ridaranno lustro ad un nosocomio storico di straordinaria rilevanza», conclude il dott. Eugenio Porfido, Direttore Generale di ASST Valle Olona.