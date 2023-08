A Bodio Lomnago tutti i sapori di Spagna con la sagra della paella e sangria

Voglia di Paella e Sangria? La Pro Loco di Bodio Lomnago ha preparato per il ventunesimo anno l’ormai tradizionale festa con il tipico piatto che profuma di Spagna

Sabato 19 e domenica 20 agosto e sabato 26 e domenica 27 agosto, a Bodio Lomnago torna la

Sagra della Paella e Sangria

Voglia di paella e sangria? La Pro Loco di Bodio Lomnago ha preparato per il ventunesimo anno l’ormai tradizionale festa con il tipico piatto che profuma di Spagna.

Dopo l’enorme successo degli anni scorsi torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, nelle serate del 19/20 e 26/27 agosto quando dalle ore 19.00 potrete assaggiare una buonissima Paella alla valenciana preparata con carne (pollo, lonza e salsiccia), pesce (gamberi, calamari e cozze) e verdure fresche (piselli e peperoni) amalgamata con spezie importate direttamente dalla Spagna. La Paella sarà cucinata al momento in pentole da 3 Kg di riso per volta per garantire a tutti una porzione di qualità sempre fresca, fragrante e ricca di sapore.

Nel menù potete trovare inoltre fritto misto, grigliate di carne, patatine fritte, tomini. Ovviamente il tutto innaffiato da un ottima Sangria o, se preferite, da birra e altre bevande.

Dalle 21, ogni sera, musica live con

Sugarlive – tributo a Zucchero

Effetto Vasco Live

Telesuono Band

Still Love You – Queen

La sagra è allestita nella piazza Benemerita Arma dei Carabinieri di Bodio Lomnago.

Sono disponibili 200 posti al coperto (in caso di pioggia) e non occorre prenotare.