A Bodio Lomnago un viaggio nei sapori della Spagna con la sagra della paella e sangria

La Paella sarà cucinata al momento in pentole da 3 Kg di riso per volta per garantire a tutti una porzione di qualità sempre fresca, fragrante e ricca di sapore

Sabato 23 e domenica 24 e sabato 30 e domenica 31 agosto, a Bodio Lomnago torna la

Sagra della Paella e Sangria

Estate, musica e profumi mediterranei: torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La Sagra della Paella e Sangria ti aspetta per un’immersione nelle tradizioni culinarie spagnole, tra sapori intensi, convivialità e divertimento per tutte le età.

Voglia di paella e sangria? La Pro Loco di Bodio Lomnago si sta preparando per l’ormai tradizionale festa con il tipico piatto che profuma di Spagna.

Cosa ti aspetta?

PAELLA per tutti i gusti

Preparata sul momento da cuochi esperti, con ingredienti freschi e autentici.

SANGRIA artigianale

Fresca, fruttata e irresistibile! La nostra sangria viene preparata seguendo la ricetta tradizionale con frutta di stagione, vino rosso e un pizzico di festa!

Musica dal vivo e spettacoli flamenco

Musica dal vivo e ogni sera uno spettacolo diverso per farti ballare e sognare.

23 agosto: – Sempre Noi – Max Pezzali 883 Tribute show

– Max Pezzali 883 Tribute show 24 agosto: – Sugarlive – Zucchero real tribute

– Zucchero real tribute 30 agosto: – KOMplici – Tribute band Vasco Rossi

– Tribute band Vasco Rossi 31 agosto: – Still Love You – Queen tribute

La sagra è allestita nella piazza Benemerita Arma dei Carabinieri di Bodio Lomnago.

Sono disponibili 200 posti al coperto (in caso di pioggia) e non occorre prenotare.

Una volta sul posto (disponibili ampi parcheggi) basterà cercare un tavolo e andare in cassa. Presa l’ordinazione ( IMPORTANTE: corredata dal numero del tavolo ) i ragazzi dello staff vi serviranno in poco tempo grazie all’organizzazione collaudata capace di soddisfare le richieste di tutti.

Per info e aggiornamenti segui i canali social Facebook e Instagram della Pro Loco.