Somma Lombardo e il 25 Aprile: “Una certa Resistenza non è mai finita”

“Il 25 aprile è una data che è parte esemplare della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita”. Con queste parole di Enzo Biagi, Somma Lombardo si prepara a onorare la festa nazionale della Liberazione, rinnovando l’impegno civile e il ricordo di chi ha sacrificato la vita per la democrazia.

L’Amministrazione comunale ha predisposto un programma articolato per toccare ogni angolo del territorio, assicurando che il tributo ai caduti raggiunga tutte le comunità locali.

Il programma della mattinata

Le commemorazioni inizieranno presto per permettere la deposizione degli omaggi floreali in tutti i punti simbolo del territorio sommese:

Ore 08:45 – Località Canottieri: La giornata si apre con la deposizione dei fiori alla lapide dei Partigiani caduti nell’ottobre del ’44, un luogo simbolo del sacrificio locale durante gli anni della guerra.

Ore 09:00 – Itinerario delle Frazioni: Con partenza da via Fuser , un pullman farà tappa nelle diverse frazioni per la deposizione delle corone d’alloro ai Monumenti dei Caduti di Mezzana, Coarezza, Case Nuove e Maddalena .

Ore 11:00 – Momento Istituzionale: Il cuore delle celebrazioni si sposterà in Piazza Vittorio Veneto, da dove partirà il corteo cittadino. La sfilata si dirigerà verso il cimitero del Capoluogo per la deposizione della corona al Monumento dei Partigiani.

La musica della memoria

A rendere ancora più solenne e partecipata la cerimonia sarà la presenza del Corpo Musicale “La Cittadina”. Le note della banda accompagneranno il corteo e i momenti di raccoglimento, trasformando la celebrazione in un abbraccio collettivo della città verso la propria storia.

La cittadinanza è invitata a esporre il tricolore e a partecipare numerosa ai vari momenti della mattinata, per riaffermare quei valori di libertà e giustizia che, com