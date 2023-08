Le rugbiste d’oro dell’Australia ospiti al “Levi” di Giubiano

Domenica 27 agosto non sarà un giorno come gli altri al campo “Aldo Levi” di Varese, il regno del rugby cittadino. In quella occasione infatti, a Giubiano arriverà la squadra che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi 2016 nella palla ovale femminile (ai Giochi si usa la formula a sette giocatori).

Al “Levi” sarà infatti ospite l’Australia di rugby seven grazie all’impegno del Rugby Varese e alla disponibilità della federazione oceanica: a partire dalle 15,30 le giocatrici svolgeranno un allenamento a porte aperte, davanti ad appassionati e tecnici del Varesotto. Una seduta alla quale potranno partecipare anche i giocatori locali.

La nazionale gialloverde, che in quei giorni sarà di base all’hub dell’AIS (Australian Sport Commission) di Gavirate, utilizzerà il campo di Giubiano per una serie più ampia di allenamenti in vista del torneo internazionale che si disputerà in Irlanda a settembre.

Della delegazione dovrebbero fare parte 16 giocatrici tra le quali anche alcune componenti del team che vinse il primo, storico oro olimpico nel rugby a Rio de Janeiro. Tra esse anche la “stella” Charlotte Caslick (foto in alto | World Rugby/Au7s) che detiene i record per punti e presenze della nazionale, e Sharni Williams. Molte sono inoltre reduci dalla vittoria (la seconda) ottenuta nella coppa del mondo “seven” del 2022 in Sudafrica.

Dopo l’allenamento di domenica 27, il Rugby Varese aprirà anche la propria club house per assistere in televisione al match tra i Wallabies – ovvero la nazionale maschile australiana a 15 – e la Francia. Una partita molto attesa nella quale le ospiti potranno tifare per i propri connazionali insieme agli appassionati varesini.