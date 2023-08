Note d’organo alla Basilica di San Vittore

I fondi raccolti andranno a sostegno del progetto Magellano per la realizzazione di stage per gli studenti di infermeria di Perù e Paraguay

Concerto d’organo alla Basilica di San Vittore. L’appuntamento è per sabato 9 settembre con le note di Lorenzo Bonoldi, organista titolare del Teatro alla Scala di Milano.

L’evento si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il Settenario dell’Addolorata proposte dalla Basilica di San Vittore di Varese. Il concerto è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria.

I fondi raccolti andranno a sostegno del progetto Magellano per la realizzazione di stage per gli studenti di infermeria di Perù e Paraguay. Per donare: https://centrogulliver.donareonline.it/magellano/ Info: comunicazione@gulliver-va.it +39 391 490 2662