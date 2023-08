Oppenheimer è già un successo: posti quasi esauriti al MIV

Quasi esauriti i posti al MIV – Multisala Impero Varese per il primo giorno di proiezione di Oppenheimer di Chistopher Nolan. Il film, primo grande evento della stagione dopo quello di luglio del film Barbie, esce nelle sale italiane il 23 agosto. Il multisala in centro a Varese lo propone sia in lingua italiana che in lingua originale. Ad oggi, per la sera delle prime proiezioni, sono già stati venduti o prenotati quasi 500 posti. Quelli rimanenti, anche per i prossimi giorni, possono essere acquistati o prenotati sul sito del cinema.

La scheda del film

Molto soddisfatti dal MIV – Multisala Impero Varese: «Siamo molto contenti dei numeri che stiamo facendo in questo periodo, sono tra i migliori di sempre, e soprattutto stiamo vedendo che tutte le fasce di età stanno tornando al cinema in maniera convinta grazie ad un’offerta ben diversificata ed a un film trainante come Barbie. Con Oppenheimer ci aspettiamo che il bel momento continui, le premesse ci sono tutte».

Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan (già regista di Interstellar, Tenet, la trilogia di Batman e molti altri film) è ambientato negli anni ’40 ed è incentrato sulla figura storica dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, considerato uno dei padri dell bomba atomica.

Nel 1942, in peina Seconda Guerra Mondiale, convinti che la Germania Nazista stia sviluppando un’arma nucelare, gli Stati Uniti danno il via, nel più grande segreto, al Progetto Manhattan destinato a mettere a punto la prima bomba atomica della storia. Il governo americano decide di mettere a capo del progetto il brillante fisico J. Robert Oppenheimer. Nei laboratori ultra segreti a Los Alamos, nel deserto del New Mexico, lo scienziato e la sua squadra di esperti inziano a progettare un’arma rivoluzionaria le cui terribili conseguenze continuano a farsi sentire ai giorni nostri.