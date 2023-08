Prestazione positiva per la Caronnese: battuto il Lissone

Amichevole numero cinque per la Caronnese che in una calda serata estiva affronta il Lissone, squadra di Promozione.

Buona occasione per la Caronnese al 18’ quando Corno crossa a Provenzano colto in fuorigioco. Ancora il capitano protagonista tre minuti dopo con un bel tiro. Poco dopo il cooling break è Lorusso che tenta di sorprendere Confalonieri, che respinge. Il risultato cambia al 38’ quando Corno trasforma un calcio di rigore concesso dal direttore di gara.

Secondo tempo che si apre con un tiro potentissimo di Diatta che si infrange a lato della porta. Raddoppio al 12’ con una triangolazione ancora di Diatta a favore di Corno che insacca facilmente di destro. Ancora pericolosi i padroni di casa con Fabbrucci sei minuti dopo. È Diatta il protagonista della serata con un calcio d’angolo pennellato sulla testa di Fabbrucci che sigla il 3 a 0 al 18’. Doppia occasione per De Carli che al 33’ cerca di sorprendere il portiere avversario. Il Lissone colpisce il palo al 34’ con Ferrari.

“Quello di questa sera è stato un test valido che rafforza le nostre convinzioni verso una stagione sicuramente di rilievo”, afferma dopo i 90 minuti il presidente Egidio Terenziani.

Prossimo appuntamento domenica 27 agosto alle 16 con il primo turno di Coppa Italia in quel di Cisano Bergamasco per Cisanese – Caronnese.

TABELLINO

CARONNESE – LISSONE 3-0 (1-0)

CARONNESE: Toniutti, Mariani, Sakho, Galletti, Puka, Morlandi, Birolini, Zibert, Provenzano, Corno, Lorusso. Entrati nel secondo tempo: Stocco, Napoli, Brugnone, Diatta, Bigioni, De Carli, Zoppi, Curci, Staccioli, Fabbrucci, Cerreto, Bonsi. Allenatore: Gatti.

LISSONE: Confalonieri, Dionisi, Meggiarin, Biella, Borsetti, Dugnani, Motta, Bonoldi, Marostica, Ferrari, Condianni. Entrati nel secondo tempo: Englaro, Gambirasio, Colombo, Bonacina, Pieri, Frosio, Pollutri, Borgoni, Arienti. Allenatore: Fossati.

Marcatori: p.t. 38’ Corno (C) rig.; s.t. 12’ Corno (C), 18’ Fabbrucci (C).