Spacciatore in manette nei boschi di Marnate. Sono arrivati i “Cacciatori” di Sardegna

Lo Squadrone Sardegna dei Cacciatori Carabinieri “atterra” tra i boschi di Marnate e mette a segno l’arresto di uno spacciatore e il sequestro di 100 grammi di cocaina e 50 di eroina, oltre ad altre sostanze. Dopo le importanti operazioni nelle Valli del Verbano, nel Tradatese e nel Saronnese ecco che arriva il momento di una delle piazze di spaccio più datate e più attive dell’area a nord-ovest di Milano.

La presenza di questi specialisti delle operazioni in zone impervie era molto attesa e l’opera di “ripulitura” delle aree verdi, a beneficio di tutti, prosegue senza sosta da parte dei baschi rossi. La loro presenza in ausilio delle forze dell’ordine locali è stata sostenuta dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni che, sui propri canali social, è tornato a complimentarsi per il risultato conseguito.

«Continuano senza sosta gli arresti di pusher e spacciatori nei boschi della droga in Lombardia. Tolleranza zero e massiccia presenza dello Stato e delle forze di Polizia grazie agli squadroni eliportati dei ‘Cacciatori’ dell’Arma dei Carabinieri, reparti specializzati di altissima formazione per operazioni di sicurezza contro criminali, latitanti, boss mafiosi e spacciatori seriali. Eccellenza del nostro sistema sicurezza. Non ci fermeremo!» – ha scritto il sottosegretario.