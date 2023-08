Temperature record sulla Marmolada: a oltre 3300 metri 13,4 gradi sopra lo zero

Sulla Marmolada a quota 3334 metri di altezza la temperatura ha toccato i 13.4 gradi. La Protezione civile del Trentino ha raccomandato la massima attenzione, raccomandando ai turisti di non avventurarsi per alcun motivo nelle zone interdette e in percorsi non segnalati.

Le temperature in continuo aumento possono causare conseguenze anche sotto il profilo della stabilità di ghiacciai e dei versanti in quota.

Accanto a questo rischio inoltre rimane quello dei temporali e dei fulmini: le previsioni indicano la persistenza di un’area di alta pressione, tuttavia prima di mettersi in viaggio è consigliabile consultare il bollettino meteo. (Fonte Protezione Civile Trentino)