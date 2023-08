Varesina e Varese verso la sfida di Coppa Italia

In attesa dei gironi e dei calendari – attesi per giovedì 31 agosto – a tenere banco è la Coppa Italia di Serie D che domenica 3 settembre (ore 15.00) per il primo turno metterà di fronte a Venegono Superiore la Varesina e il Varese. Un test importante per le due squadre a una settimana da quello che sarà l’inizio del campionato, previsto per domenica 10 settembre.

QUI VARESINA

Dopo un buon precampionato e diversi punti positivi, la Varesina è incappata sabato scorso in una brutta giornata. A Sesto San Giovanni, in amichevole contro la Pro Sesto, le fenici sono uscite sconfitte con un pesante 5-0. Risultato in parte bugiardo perché la squadra di mister Spilli ha comunque proposto buone cose e sfiorato il gol in diverse occasioni, ma i cinque gol subiti sono troppi anche per un’amichevole di agosto contro una squadra di Serie C. Sul mercato la società è ancora vigile per cogliere qualche occasione e nei giorni scorsi ha tesserato l’esterno di destra classe 2005 Gabriele Ciuffo, un altro frutto della collaborazione con l’Inter. Nelle prossime ore la società rossoblù pubblicherà le modalità di acquisto dei biglietti per quello che sarà l’esordio stagionale ufficiale della Varesina.

QUI VARESE

I biancorossi invece hanno già giocato una gara ufficiale, il turno preliminare di Coppa Italia vinto 2-1 in rimonta contro la Vogherese (leggi qui). La squadra di mister Cotta ha saputo reagire allo svantaggio iniziale e con una buona prestazione collettiva è riuscita a conquistare il passaggio del turno. Intanto la società è ancora in cerca di una prima punta e nelle ultime ore anche l’idea Antonio Broso sembra essere tramontata. Al centro sportivo delle Bustecche si è invece unito l’attaccante esterno inglese Jonathan Olaoye, classe 1999 che negli ultimi anni ha giocato nelle serie inferiori tedesche e in Norvegia.