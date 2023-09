A Malnate è nato “Impronte”, un comitato civico per il benessere degli animali

A Malnate è nato “Impronte”, un comitato civico che si descrive come «un’entusiasta organizzazione dedicata al benessere degli animali e al miglioramento della convivenza tra umani e cani nella nostra comunità».

«Il nostro impegno primario – spiegano i componenti del gruppo – è creare aree sgambo regolamentate per cani e istituire la figura del veterinario della mutua o sociale. Parallelamente, offriremo formazione e informazione alla nostra comunità. Le aree sgambo saranno spazi sicuri e adeguati, luoghi dove i nostri affettuosi amici a quattro zampe potranno giocare, correre e socializzare liberamente. Queste aree contribuiranno a diminuire gli inconvenienti delle deiezioni canine nei luoghi pubblici, promuovendo così la salute e la pulizia della nostra città. Attraverso l’utilizzo consapevole di queste aree, intendiamo sensibilizzare i proprietari sui loro doveri, assicurando un contesto armonioso per tutti».

«L’introduzione del veterinario della mutua o sociale – proseguono – rappresenta un passo cruciale per garantire un accesso equo alle cure veterinarie per tutti gli animali della nostra comunità. Questo ci consentirà di coordinare le realtà territoriali già attive e monitorare attentamente la salute degli animali, prevenendo potenziali problemi. Siamo convinti che una formazione adeguata sia fondamentale per promuovere una visione completa e responsabile dell’essere proprietari di animali. Organizzeremo workshop, seminari ed eventi informativi su temi quali addestramento responsabile, salute e benessere animale, e l’importanza della socializzazione. Educare la comunità ci permetterà di creare una rete di individui informati e competenti, pronti a prendersi cura dei propri animali nel miglior modo possibile».

Per farsi conoscere meglio e avere un primo incontro con la cittadinanza malnatese, “Impronte” ha organizzato un evento pubblico per domenica 24 settembre, una sfilata amatoriale per cani.

La manifestazione è ad accesso libero ed aperta a tutti, in particolare ai padroni di animali domestici; dalle 14:30 fino a inizio sfilata sarà possibile perfezionare l’iscrizione che è obbligatoria sia per partecipare alla sfilata che per svolgere attività di agility con istruttori qualificati. Per la sfilata è richiesta un’offerta libera non inferiore a 5 € a cane. Alle ore 14:45 ci sarà una breve presentazione del comitato “Impronte”, che spiegherà le proprie finalità, dalle 15:00 ci saranno dimostrazioni di: Disc dog, Agility dog e Rally obbedience a cura di Dog Eden.

A seguire si svolgeranno attività di Agility con i cani del pubblico che si saranno iscritti e la sfilata amatoriale (con votazione e gadget) per eleggere il cane più simpatico. La giuria sarà composta da bambini sorteggiati tra il pubblico e alcuni rappresentanti del “Consiglio dei Bambini della Città di Malnate”.

Per iscriversi alla sfilata è disponibile si può andare sul sito www.cronachemalnatesi.it/iscrizione-manifestazione o scrivendo una mail a impronte.malnate@gmail.com con i dati. Iscrizioni entro le 23.59 del 23 settembre.