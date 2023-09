A Varese l’incontro con i finalisti del Premio Chiara Giovani 2023

La Sala Montanari di Varese ospita l’appuntamento dedicato ai giovani scrittori finalisti al Premio #ChiaraGiovani2023 “Eccomi”, che saranno intervistati da Salvatore Consolo e Alessandro Guglielmi, membri della giuria tecnica. Si parlerà del loro rapporto col mondo delle lettere e della scrittura, delle loro ispirazioni e delle loro esperienze personali.

Sarà questo l’unico momento per conoscere i finalisti prima della Finale del 15 ottobre (https://tinyurl.com/525amwb6)

I FINALISTI

Per far sorridere il cielo – Greta Arosio Leggiuno (VA) 2005

Il paese delle meraviglie – Giulia Barausse Varese 2003

Eccomi! – Tommaso Barenco Bellinzona CH 2004

Lì dove cadono le lanterne – Sara Bianchetti Lograto (BS) 2003

La radura – Maria Boracchi Cremeno (LC) 2006

Olly – Olivia Cappelletti Castelletto Ticino (NO) 2008

Monomania di orgoglio – Vera Carucci Brugherio (MB) 2006

La “tana” in un telefono cellulare – Giovanni Castellotti Roma 2003

La parte migliore del viaggio – Valeria Cusinato Piovene Rocchette (VI) 2005

Un eco con la doppia c – Aurora Dal Tin Arsago Seprio (VA) 2003

Roba da rammendare – Onofrio De Michele Alberobello (BA) 2003

Eccomi – Eleonora Deriu Bregano (VA) 2008

Eccomi! – Anna D’Ettorre Lugano CH 2007

Eccomi – Francesca Farina Montalbano Jonico (MT) 2007

Ogni anno è sempre la prima volta – Dora Gay Lugano CH 2003

Eccomi – Noemi Guga Legnano (MI) 2003

Camminare – Edith Loprieno Samarate (VA) 2004

Eccomi! 2000 anni dopo – Irene Mastrobattista Genestrerio CH 2004

Eccomi. Un’altra storia… – Ludovica Maurizi Castel di Lama (AP) 2007

Il risorto – Chiara Miscali Ardauli (OR) 2003

La bambina che inseguiva le stelle – Lucrezia Pozzi Viggiù (VA) 2007

L’alba conquistata – Erika Prelashi Varese 2008

Così taceva quel mare agitato – Francesca Quaglia Olgiate Olona (VA) 2007

Ecco l’agnello di Dio – Noemi Rabozzi Sesto Calende (VA) 2004

Non lasciarmi andare – Chiara Regruto Milano 2005

Il perdono dell’aurora – Carolina Reguzzoni Busto Arsizio (VA) 2006

Tutto d’un fiato – Clara Sogno Borgosesia (VC) 2005

Il ballo del tempo – Beatrice Tampieri Lugano CH 2007

La bambina che non sei – Aurora Vannucci Parma 2005

Un’amicizia… al cubo! – Andrea Vedovelli Tirano (SO) 2008

Ingresso libero.

(Evento nel Premio Chiara Festival del Racconto 2023 – www.premiochiara.it)