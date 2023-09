A Volandia rinasce l’S55X della “crociera del decennale”

Sarà svelata sabato 23 settembre la replica del Siai S55X, l’idrovolante a doppio scafo ideato per la “Crociera del decennale” del 1933: un aereo in dimensioni reali, a cui un gruppo di volontari ha lavorato per sette anni, ricostruendo da zero l’intera struttura.

La inaugurazione della replica si terrà sabato 23 alle 10.15, nel Padiglione Ala Fissa di Volandia, il museo del volo vicino a Malpensa nei cui capannoni (ex Caproni) è stato ricostruito il velivolo.

Il progetto della replica e la storia dell’S55X sono stati presentati anche in un incontro alla terrazza Duomo a Milano, organizzato da Savoia Marchetti Historical Group, Gruppo Lavoratori Seniores Stai Marchetti e Volandia.

Nel video qui sotto potete vedere una fase (2022) della costruzione, già avanzata, della replica, con la guida dell’ingegner Meani: