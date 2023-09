A9 Lainate – Como – Chiasso: chiuso lo svincolo di Uboldo

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione dei presidi idraulici, sarà chiuso lo svincolo di Uboldo, in uscita per chi proviene da Lainate, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 10:00 alle 16:00 di venerdì 29 settembre;

-dalle 10:00 alle 16:00 di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 ottobre.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Origgio.