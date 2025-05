A Uboldo “Musica in corso” tra lirica e pop a favore della Caritas

Sabato 17 maggio alle 21 presso il CineTeatro “San Pio” in Piazza Conciliazione ad Uboldo, si terrà la diciannovesima edizione dello spettacolo “Musica in corso“, evento con finalità benefica a favore di Caritas organizzato dall’associazione Officine Musicali Aps ed il patrocinio del Comune di Uboldo.

Protagonista del concerto sarà il quartetto femminile LadieSoprano, accompagnato al pianoforte dal Maestro Andrea Albertini, al violino da Livia Alexandra Hagiu e con il supporto del soprano e vocal coach Daria Masiero.

L’ensemble vocale formato da Veronica Cardullo, Sarah Tisba, Anna Scolaro, Carmen Violetta Lopez, proporrà un raffinato e coinvolgente repertorio che coniuga lirica e pop, passando attraverso anche i classici del repertorio napoletano.

Verranno eseguite arie classiche, tra cui la “Habanera” dalla “Carmen”, il “Valzer di Musetta” da “La Boheme”, “Vissi d’arte” dalla “Tosca”, per poi passare a canzoni come “I te vurria vasà” di Eduardo Di Capua e “Torna a Surriento” di Ernesto De Curtis, e alle colonne sonore di Ennio Morricone come “C’era una volta il West” (dal film omonimo), “Estasi dell’oro” (da “Il buono, il brutto e il cattivo”) e “Se” (da “Nuovo cinema paradiso”). Concludono la scaletta “Show must go on” dei Queen e “The prayer” di Andrea Bocelli e Celine Dion.