Slot fuori orario, 16 gestori sanzionati dalla guardia di Finanza in provincia di Varese

Slot accese fuori orario, multe per oltre 160mila euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nei primi quattro mesi del 2025, hanno sanzionato 16 gestori di locali e sale gioco, trovati in violazione delle ordinanze comunali che limitano l’utilizzo di apparecchi da intrattenimento nelle fasce orarie protette, come entrata e uscita da scuola e dal lavoro. Le operazioni hanno riguardato diversi comuni della provincia, tra cui Bisuschio, Cocquio Trevisago e Uboldo, dove le amministrazioni hanno adottato regole più rigide per contrastare la ludopatia.

Gli accertamenti, condotti anche con l’aiuto del software “SCAAMS”, hanno permesso di rilevare slot e videolottery accese oltre i limiti consentiti. Le sanzioni, basate su prove oggettive e inconfutabili, sono state subito pagate dai gestori, molti dei quali di nazionalità cinese. Le somme incassate dagli enti locali potranno ora finanziare nuovi progetti di prevenzione.

Nel corso dei controlli, le Fiamme Gialle hanno eseguito anche verifiche antiriciclaggio e accertamenti sui pagamenti tramite POS, dati che saranno approfonditi nelle prossime settimane.

L’azione della guardia di Finanza nel settore del gioco pubblico mira a tutelare i giocatori, in particolare i minori, dai rischi legati al gioco patologico e a prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata.

Sono costanti i controlli della Finanza su questo settore, che ha portato a scoprire in diverse occasioni attività illecite che costituiscono una vera piaga sociale.