Arriva a Varese la DIBF Eurocup 2024

E’ andata in scena la presentazione, sabato 16 settembre, al Salone Estense del Comune di Varese, la DIBF Eurocup 2024. Saranno 4 giorni di grande festa, sport e anche inclusione quelli che Varese vivrà il prossimo anno. Infatti a novembre 2024 si svolgerà la massima competizione europea del basket sordi nella quale verranno sul territorio varesino le migliori squadre europee maschili e femminili per conquistare il titolo più ambito.

GLI ORGANIZZATORI

Sarà il GS ENS Varese (Gruppo Sportivo Ente nazionale sordi) a organizzare l’evento che ha deciso di candidarsi e vincerla.-

“In realtà la nostra proposta è nata quasi per scherzo tra di noi – ha raccontato il presidente del Gruppo Sportivo Cristian Gnodi – perché nel 2022 abbiamo organizzato il Campionato italiano di basket sordi a Gazzada e abbiamo ricevuto tanti complimenti e allora ci siamo chiesti perché non provare a organizzare qualcosa di più grande? Tutto questo vogliamo dimostrare che anche le persone sorde possono fare qualsiasi cosa. Abbiamo fatto la richiesta alla Federazione con la collaborazione dei comuni e la nostra candidatura è stata accettata”.

SOPRALLUOGO OK

Sono stati 2 giorni frenetici per il Gruppo Sportivo che ha accompagnato i dirigenti della DIBF per il sopralluogo dei campi e delle strutture. E ad accettare la proposta è il presidente della DIBF è Tommaso Graziosi, bolognese, che si è mostrato davvero soddisfatto dell’evento: “Ieri abbiamo fatto sopralluogo dei palazzetti e dell’albergo, abbiamo qualche piccolo dettaglio da verificare ma siamo davvero contenti di quello che abbiamo visto. Io sono italiano e quindi sono contento che l’evento si svolgerà qua. Varese sta lavorando molto bene”. Poi ha ricordato che la prima edizione dell’Eurocup è partita nel 2009 a Londra fino ad arrivati a oggi dopo due anni di pausa a causa del Covid. Quest’anno l’edizione si svolgerà a Bursa (Turchia). Infine Graziosi chiude: “Un evento che raduna tante squadre di sordi europee che si incontrano e oltre a sfidarsi in campo c’è anche uno scambio di culture e conoscenze ed è molto bello”.

SPAZIO ALLE ISTITUZIONI

I comuni coinvolti a partire dal Comune di Varese “Varese è la città del basket e speriamo che lo sia ancora di più nei prossimi anni, grazie a questo bellissimo appuntamento” ha detto il sindaco Davide Galimberti, mentre l’assessore allo sport Stefano Malerba ha voluto sottolineare “Saranno quattro giorni di grande basket da vivere ma anche quello inclusivo”. Presente anche il Sindaco di Malnate, Irene Bellifemmine “Sono davvero contenta di ospitare questo evento importante dal punto di vista dell’inclusione: per Malnate è un orgoglio. E’ un momento davvero bellissimo”. Hanno voluto portare i saluti anche i rappresentanti della Federazione Italiana Stefano Bottini, il DT della nazionale basket sordi Tommaso Caroli, la rappresentante del Pio Istituto dei sordi di Milano Loredana Bava, il presidente dell’ENS Lombardia Renzo Corti e il presidente dell’associazione del “Il Basket Siamo noi” Umberto Argieri che metterà a disposizione i volontari a sostegno del progetto.

LE DATE E I CAMPI

Le gare si svolgeranno nei palazzetti di 4 comuni: Varese, Malnate, Azzate e Gazzada. Si partirà il 13 novembre con la fase dei gironi di qualificazione, poi si proseguirà con la fase a eliminazione diretta con i quarti, semifinali per poi concludersi con le finali sabato 16 novembre 2024 al palazzetto di Masnago.