Auto regalate per un sorriso: assolti a Varese per il reato di circonvenzione d’incapace

Arrivava in centro a Varese in taxi, entrava nei negozi e faceva regali importanti alle persone che più gli piacevano, e che gli stavano vicine. In alcun casi addirittura anche alle stesse commesse dei negozi della città giardino alle quali sono state regalate autovetture e gioielli, tutto comprato durante le sue giornate fuori dalla casa di riposo dove era domiciliato.

Per la Procura si trattava di circonvenzione d’incapace, ma il giudice ha stabilito diversamente: assolti la stragrande maggioranza degli imputati finiti a processo per la vicenda che risale a qualche anno fa. La decisione è arrivata venerdì dinanzi al giudice per l’udienza preliminare di Varese.

Dei 28 a processo solo due hanno patteggiato (destinatari di immobili), mentre gli altri imputati sono stati assolti per non aver commesso il fatto. Venti, 25 auto per volta acquistate e regalate alle persone ritenute amiche per il comportamento cortese che avevano nei suoi confronti, che infatti venivano fatte oggetto di doni e regali anche di importante valore.