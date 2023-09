Automobile si ribalta a Gallarate e finisce sullo spartitraffico

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi su uno spartitraffico in Via Carlo Noè a Gallarate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Busto e Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali. Intervento anche del personale sanitario del 118.

Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’uomo. Coinvolto un uomo di 20 anni, ricoverato in codice verde.