Calcio, Serie C: AlbinoLeffe – Pro Patria in diretta

Primo turno infrasettimanale per i tigrotti di Busto Arsizio a Zanica mercoledì 20 settembre (18.30). L‘AlbinoLeffe dopo tre match cerca in casa la prima vittoria della stagione, la Pro Patria vuole bissare il colpo di Novara e il secondo successo consecutivo in trasferta.

Seguite con noi il racconto della partita azione per azione. Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓)