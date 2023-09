Cinque regine per l’Eccellenza 

Solbatese, Calvairate, Casteggio, Oltrepò e Base 96: sono queste le cinque squadre che dopo la terza giornata di campionato si dividono la testa del Girone A di Eccellenza.

L’unica del Varesotto è la Solbiatese, che al “Chinetti” supera 3-1 la Castanese. Gara indirizzata sin dai primi minuti per i ragazzi di mister Domenicali, che nel primo quarto d’ora trovano il vantaggio con Pedrabissi e raddoppiano con Romano. Nella ripresa Riceputi chiude i conti e la prima rete stagionale dell’argentino Salom è il classico “gol della bandieria” per i neroverdi.

Stesso risultato ma colpo esterno per il Casteggio, che vince in rimonta a Caronno Pertusella. La Caronnese passa in vantaggio con Zibert dopo 4’ ma la rete di Orlandini pareggia i conti alla fine della prima frazione prima che la doppietta di Migliavacca nella ripresa regali la vittoria ai pavesi. Vittoria 3-1 esterna anche per la Base 96 che fa la voce grossa sul campo del Vittuone, unica squadra ancora ferma a zero.

Addirittura 4-1 il successo della Calvairate in casa della Milanese, mentre all’Oltrepò basta la rete di Vaglio per prendersi tre punti dal “Milano” di Sesto Calende contro la Sestese che resta a quota 4. L’unico pareggio di giornata è l’1-1 tra Magenta e Meda, l’Accademia Pavese sfrutta il fattore campo per battere 3-2 l’Ardor Lazzate, mentre il Pavia passa 1-0 al “Colombo-Gianetti” contro l’Fbc Saronno; è Antenucci a firmare il gol da tre punti.

Stesso risultato a Besozzo nella sfida tra Verbano e Vergiatese, dove il calcio di rigore di Mammetti fa esultare i granata lasciando invece a bocca asciutta i rossoneri.