Dove passeranno a Busto Arsizio Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine

Martedì 3 ottobre la Città ospiterà la partenza della Tre Valli Varesine, la manifestazione ciclistica internazionale per professionisti organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda.

Le squadre si ritroveranno al Museo del Tessile, la partenza invece è prevista in via Fratelli d’Italia, davanti al municipio: le atlete della Tre Valli Varesine Women’s Race partiranno alle 9.00, il via della gara maschile, la Tre Valli Varesine Uci Pro Series, è fissato per le 12.00.

Le vie di Busto Arsizio interessate dalla Tre Valli Varesine

Saranno istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici per tutti i veicoli :

– il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati (automezzi dell’organizzazione e mezzi di soccorso), in via Galvani, in via Volta e in via Fratelli d’Italia, nella fascia oraria dalle 06.00 alle 13.00, con le conseguenti direzioni obbligatorie;

– la sospensione della circolazione stradale nella fascia oraria dalle 09.00 alle 10.00 e dalle 11.45 alle 13.00, lungo i tratti di strada interessati dalla gara e più precisamente: (ritrovo) c/o Museo del Tessile – via Volta – via Zappellini – (partenza) via F.lli d’Italia – p.zza Garibaldi – corso XX Settembre – viale Cadorna – viale Lombardia – via A. Costa – viale Venezia – via T. Tasso – corso Sempione – località 5 Ponti – viale Diaz – viale Duca d’Aosta – viale Cadorna – viale Lombardia – via A. Costa – viale Venezia – via T. Tasso – corso Sempione – via Cassano Magnago – via XI Settembre – via Fagnano, per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti;

– il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto autorizzati (ammiraglie al seguito delle corse) nell’area parcheggio posta all’intersezione Isonzo/Galvani; il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati dei tratti di strada interessati dal transito della gara, dalle 07.00 alle 13.00;

E’ consentito l’ingresso e l’uscita per i veicoli dei soli residenti delle vie Adige, Don Davide Albertario, Calatafimi e Parini dalla via Q. Sella;

Tutte le informazioni sulle gare sono pubblicate qui: https://trevallivaresine.it/

In allegato l’ordinanza con tutte le modifiche alla viabilità

Le vie di Busto Arsizio interessate dalla Coppa Bernocchi

Lunedì 2 ottobre la città sarà interessata anche dal passaggio della 104esima Coppa Bernocchi. Sono istituiti i seguenti provvedimenti viabilistici per tutti i veicoli nella fascia oraria dalle 08,00 alle 13,00 :

•il divieto di sosta con rimozione forzata in c.so XX Settembre, tratto da viale Cadorna a via Marconi, ambo i lati ed in viale Boccaccio nel tratto dal civico 1 al civico 5, in prossimità dell’impianto rotatorio di p.le Tripoli;

•la sospensione della circolazione stradale nella fascia oraria dalle 11,00 alle 12,00 in entrambi i sensi di marcia, lungo i tratti di strada interessati dalla gara di cui all’oggetto e più precisamente nelle seguenti vie e viali: Dairago – Boccaccio – Tripoli – Virgilio – Cadorna – XX Settembre, per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara” fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara”;

•l’obbligo per tutti i veicoli provenienti da aree o strade che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza;

•il divieto di attraversamento del percorso anche per i pedoni durante il transito dei concorrenti.